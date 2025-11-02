ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کشمیر میراتھن 2025 کے فاتحین کو مبارکباد دی
منوج سنہا نے جموں و کشمیر کے لوگوں سے کہاکہ وہ کشمیر میراتھن کے ذریعہ دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں۔
November 2, 2025
سرینگر: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سرینگر میں کشمیر میراتھن 2025 کے فاتحین کو مبارکباد دی۔ کشمیر میراتھن، بالترتیب 42 کلومیٹر اور 21 کلومیٹر کی دوڑ تھی جسے محکمہ سیاحت جموں و کشمیر کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں 27 ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور 11 غیر ملکی ممالک سے تعلق رکھنے والے 1100 دوڑنے والوں نے حصہ لیا۔ یہ ایک عظیم بین الاقوامی تقریب تھی جو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں منعقد ہوئی۔
شرکاء، دوڑ کے شوقین افراد اور حکام سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 1100 دوڑنے والوں کا بلند حوصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میراتھن انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے اور بھائی چارے کو مضبوط بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ "صرف دو سال کے اندر اپنے آغاز کے بعد، کشمیر میراتھن ملک کے سب سے معتبر دوڑ کے مقابلوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ اس نے عوام میں فخر اور جوش و جذبے کا احساس پیدا کیا ہے اور نئی نسل کو دوڑنے کی ترغیب دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مستقبل قریب میں کشمیر میراتھن میں مزید دلچسپی اور شرکت بڑھے گی اور یہ ہمارے سیاحتی شعبے کے لیے ایک اہم اقتصادی محرک ثابت ہوگی۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے کشمیر میراتھن کی اہمیت اور 2019 کے بعد جموں و کشمیر میں آنے والی نمایاں تبدیلیوں پر زور دیتے ہوئے بین الاقوامی شرکاء کو بتایا کہ یہ مثبت تبدیلی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ممکن ہوئی ہے۔ انہوں نے کہاکہ "جموں و کشمیر بھارت کا تاج ہے جس کی ثقافتی وراثت نہایت مالا مال ہے۔ یہ زمینِ جنت اپنی قدرتی خوبصورتی، انسان دوستی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن کے لازوال اصولوں کے لیے مشہور ہے۔ میں، وزیر اعظم نریندر مودی کا شکر گزار ہوں جن کی قیادت میں اس سرزمین میں تاریخی تبدیلی آئی ہے۔ آج جموں و کشمیر ایک ایسا خطہ بن چکا ہے جو جدیدیت اور روحانیت کو یکجا کرتا ہے اور غیر متزلزل جذبے اور عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے جموں و کشمیر کے عوام سے اپیل کی کہ وہ کشمیر میراتھن کے ذریعے حاصل ہونے والے مواقع کو دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے استعمال کریں۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ"آئیے اس بین الاقوامی تقریب کو اپنی بیش قیمت ثقافتی وراثت، فنون لطیفہ، دستکاری اور منفرد روایات کو اجاگر کرنے کے موقع کے طور پر استعمال کریں۔ یہ عظیم دوڑ ایک ایسا طاقتور ذریعہ بنے جو ہماری ترقی، امن اور تبدیلی کی کہانی دنیا کے سامنے پیش کرے۔ آئیے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہنڈی کرافٹ، ہینڈلوم اور سیاحت کے شعبوں کو عالمی سطح پر فروغ دیں۔"