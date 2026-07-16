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لیفٹیننٹ گورنر نے شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کی میٹنگ کی صدارت کی، نذرانوں اور عطیات کے انتظامی نظام کا جائزہ لیا
یہ میٹنگ کٹرا کے اسپرچوئل گروتھ سینٹر میں منعقد ہوئی، جس میں شرائن بورڈ کے اراکین اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔
Published : July 16, 2026 at 10:40 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعرات کو شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے اراکین اور اعلیٰ افسران کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی،جس میں شری ماتا ویشنو دیوی جی شرائن میں نذرانوں اور عطیات کے انتظامی نظام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
یہ میٹنگ کٹرا کے اسپرچوئل گروتھ سینٹر میں منعقد ہوئی، جس میں شرائن بورڈ کے اراکین اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران مقدس شرائن پر عقیدت مندوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے نذرانوں اور عطیات کے جمع کرنے، گنتی، حساب کتاب، حفاظت اور استعمال کے نظام کا جامع جائزہ لیا گیا تاکہ مکمل شفافیت، جواب دہی اور مقررہ معیاری طریقہ کار پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔
اس موقع پر ایک تفصیلی پریزنٹیشن کے ذریعے شرائن بورڈ کی جانب سے عطیات کے محفوظ اور شفاف انتظام کے لیے قائم کیے گئے مضبوط نظام اور ادارہ جاتی طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ڈونیشن بکس، عطیہ کاؤنٹرز، آن لائن ذرائع اور قیمتی دھاتوں کی شکل میں موصول ہونے والے نذرانوں کے لیے سخت نگرانی، تصدیقی عمل، بینکنگ تحفظات اور باقاعدہ آڈٹ کا نظام نافذ ہے ۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ نذرانوں اور عطیات سے متعلق تمام مالی لین دین مقررہ بینکنگ قوانین، قانونی ضوابط اور حکومت ہند کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات کے مطابق انجام دیے جاتے ہیں۔
شرائن بورڈ نے قیمتی دھاتوں کی شکل میں موصول ہونے والے نذرانوں کی حفاظت، منتقلی، پروسیسنگ اور ریفائنری کے لیے اختیار کیے گئے سخت حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ بتایا گیا کہ یہ عمل ریزرو بینک آف انڈیا اور انڈیا گورنمنٹ منٹ، حیدرآباد سمیت حکومت سے منظور شدہ معتبر اداروں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔