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ایل جی نے ماتا سدھا لکشمی آستھاپن کی مذہبی رسومات میں کی شرکت، امن، بھائی چارے اور ثقافتی ورثے کے تحفظ پر زور
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ یہ سرزمین مختلف مذاہب، تہذیبوں اور ثقافتوں کے حسین امتزاج کی علامت رہی ہے۔
Published : July 26, 2026 at 3:36 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہفتہ کے روز ضلع اننت ناگ کے لارکی پورہ علاقے میں واقع تاریخی لوک بھون کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ماتا سدھا لکشمی آستھاپن میں منعقدہ خصوصی مذہبی رسومات، پوجا اور ہون میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے جموں و کشمیر اور پورے ملک میں امن، ترقی، خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔
اس مذہبی تقریب میں کشمیری پنڈت برادری سمیت بڑی تعداد میں عقیدت مندوں، مقامی باشندوں، مذہبی شخصیات، سماجی کارکنوں اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔ تقریب کا ماحول مذہبی عقیدت، بھائی چارے اور بین المذاہب ہم آہنگی کی بہترین مثال پیش کر رہا تھا، جہاں مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے یکجہتی اور باہمی احترام کے جذبے کے ساتھ شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں و کشمیر کی صدیوں پر محیط روحانی، مذہبی اور ثقافتی روایات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرزمین مختلف مذاہب، تہذیبوں اور ثقافتوں کے حسین امتزاج کی علامت رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی، بھائی چارے، رواداری، باہمی احترام اور اتحاد کی روایات کو محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
انہوں نے کہا کہ مذہبی مقامات نہ صرف عبادت کے مراکز ہیں بلکہ یہ معاشرے میں محبت، اخوت، امن اور انسانیت کے فروغ کا بھی اہم ذریعہ ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے مذہبی اجتماعات مختلف برادریوں کے درمیان اعتماد، ہم آہنگی اور سماجی یکجہتی کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر تمام عقیدت مندوں کو مذہبی تقریب کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کی کہ جموں و کشمیر میں ہمیشہ امن و امان، ترقی اور خوشحالی قائم رہے اور عوام خوشحال اور پرامن زندگی گزاریں۔
اس موقع پر ضلع انتظامیہ اور جموں و کشمیر پولیس کے متعدد سینئر افسران بھی موجود تھے۔ ان میں ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اننت ناگ امود اشوک ناگپورے، دیگر سول و پولیس افسران، مذہبی رہنما، سماجی شخصیات اور مقامی برادری کے سرکردہ افراد شامل تھے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے انتظامیہ، مذہبی منتظمین اور مقامی لوگوں کی جانب سے کیے گئے بہترین انتظامات کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ جموں و کشمیر کی مشترکہ تہذیبی اور روحانی شناخت آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ فروغ پاتی رہے گی۔