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راجوری آپریشن میں لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی شہید، وائٹ نائٹ کور کا خراجِ عقیدت
لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی ’’آپریشن شیرووالی‘‘ کے دوران راجوری کے منجاکوٹ علاقے کے دشوار گزار جنگلاتی خطے میں آپریشنل ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔
Published : June 7, 2026 at 9:44 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری میں جاری انسداد دہشت گردی آپریشن کے دوران بھارتی فوج کے نوجوان افسر لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی فرض کی ادائیگی کے دوران شہید ہو گئے۔ فوج کی وائٹ نائٹ کور نے ان کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا ہے۔
دفاعی ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی ’’آپریشن شیرووالی‘‘ کے دوران راجوری کے منجاکوٹ علاقے کے دشوار گزار جنگلاتی خطے میں آپریشنل ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ اس دوران وہ ایک گہری کھائی میں گر کر شدید زخمی ہو گئے۔ ساتھی جوانوں نے فوری طور پر ریسکیو کارروائی شروع کی، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔
#𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁𝗖𝗼𝗿𝗽𝘀 | #𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗜𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁#GOC WhiteKnightCorps and all ranks express profound grief on the untimely demise of 𝗟𝗶𝗲𝘂𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗕𝗲𝗲𝗿𝗲𝘀𝗵𝘄𝗮𝗿 𝗚𝗼𝘀𝘄𝗮𝗺𝗶, who made the 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗲 𝗦𝗮𝗰𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗲 while… pic.twitter.com/9Sby28jHXD— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) June 7, 2026
فوج کے مطابق یہ علاقہ انتہائی خطرناک اور دشوار گزار ہے، جہاں گھنے جنگلات، کھڑی چٹانیں، ناہموار راستے اور خراب موسمی حالات آپریشن کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کے بعد گزشتہ کئی دنوں سے تلاشی مہم جاری ہے۔
وائٹ نائٹ کور نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی نے انتہائی مشکل حالات میں فرض شناسی، بے مثال حوصلہ اور مادرِ وطن کے تئیں غیر معمولی وابستگی کا مظاہرہ کیا۔ کور کمانڈر اور تمام رینکس نے شہید افسر کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔
فوجی ترجمان کے مطابق شہید افسر کی میت جموں ایئر فورس اسٹیشن لائی جائے گی، جہاں فوجی اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران، جوان اور معزز شخصیات انہیں پھولوں کی چادریں پیش کر کے خراجِ عقیدت ادا کریں گے۔ اس کے بعد مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی میت آبائی علاقے روانہ کی جائے گی، جہاں آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔
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فوج نے کہا کہ لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی فرض شناسی آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ رہے گی۔