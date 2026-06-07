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راجوری آپریشن میں لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی شہید، وائٹ نائٹ کور کا خراجِ عقیدت

لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی ’’آپریشن شیرووالی‘‘ کے دوران راجوری کے منجاکوٹ علاقے کے دشوار گزار جنگلاتی خطے میں آپریشنل ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔

راجوری آپریشن میں لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی شہید، وائٹ نائٹ کور کا خراجِ عقیدت
راجوری آپریشن میں لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی شہید، وائٹ نائٹ کور کا خراجِ عقیدت (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 7, 2026 at 9:44 AM IST

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جموں: جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری میں جاری انسداد دہشت گردی آپریشن کے دوران بھارتی فوج کے نوجوان افسر لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی فرض کی ادائیگی کے دوران شہید ہو گئے۔ فوج کی وائٹ نائٹ کور نے ان کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا ہے۔

دفاعی ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی ’’آپریشن شیرووالی‘‘ کے دوران راجوری کے منجاکوٹ علاقے کے دشوار گزار جنگلاتی خطے میں آپریشنل ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ اس دوران وہ ایک گہری کھائی میں گر کر شدید زخمی ہو گئے۔ ساتھی جوانوں نے فوری طور پر ریسکیو کارروائی شروع کی، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔

فوج کے مطابق یہ علاقہ انتہائی خطرناک اور دشوار گزار ہے، جہاں گھنے جنگلات، کھڑی چٹانیں، ناہموار راستے اور خراب موسمی حالات آپریشن کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کے بعد گزشتہ کئی دنوں سے تلاشی مہم جاری ہے۔

وائٹ نائٹ کور نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی نے انتہائی مشکل حالات میں فرض شناسی، بے مثال حوصلہ اور مادرِ وطن کے تئیں غیر معمولی وابستگی کا مظاہرہ کیا۔ کور کمانڈر اور تمام رینکس نے شہید افسر کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔

فوجی ترجمان کے مطابق شہید افسر کی میت جموں ایئر فورس اسٹیشن لائی جائے گی، جہاں فوجی اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران، جوان اور معزز شخصیات انہیں پھولوں کی چادریں پیش کر کے خراجِ عقیدت ادا کریں گے۔ اس کے بعد مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی میت آبائی علاقے روانہ کی جائے گی، جہاں آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔

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فوج نے کہا کہ لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی فرض شناسی آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ رہے گی۔

TAGGED:

BIRESHWAR GOSWAMI MARTYRED
LIEUTENANT BIRESHWAR GOSWAMI
راجوری آپریشن
لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی
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