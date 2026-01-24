ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شور شرابے نے اننت ناگ کی تاریخی لائبریری کا مقصد ختم کر دیا، طلباء کو مطالعہ میں دشواری
جموں وکشمیرکے اننت ناگ کی لائبریری کے اطراف و اکناف میں گاڑیوں کے شور شرابے اور تجارتی سرگرمیوں سے مطالعہ میں خلل پیدا ہورہا ہے۔
اننت ناگ: (میر اشفاق): اننت ناگ ضلع کے مہندی کدل میں قائم مرکزی اور تاریخی لائبریری، جو سنہ 1962 میں قائم کی گئی تھی، ضلع کی قدیم اور اہم تعلیمی و علمی وراثت تصور کی جاتی ہے۔ یہ لائبریری ابتدا میں ایک خاموش، پُرسکون اور الگ تھلگ مقام پر قائم کی گئی تھی، تاکہ طلباء، محققین اور علم سے وابستہ افراد سکون کے ساتھ مطالعہ اور تحقیق کر سکیں۔
کئی دہائیوں تک یہ لائبریری ضلع کے سینکڑوں طلباء اور علم دوست شہریوں کے لیے ایک مؤثر علمی مرکز کے طور پر خدمات انجام دیتی رہی۔تاہم وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ لائبریری کے اطراف سومو اسٹینڈ، ٹرانسپورٹ کی آواجاہی اور ریڑھی فروشوں کی بھرمار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں دن بھر شدید شور و غل رہتا ہے۔
گاڑیوں کی آمد و رفت، ہارن، اور تجارتی سرگرمیوں کے باعث لائبریری کے اندر بھی سکون کا ماحول برقرار نہیں ہے۔ اس مسلسل شور شرابے نے لائبریری کے اصل مقصد، اور خاموش ماحول کو بری طرح متاثر کیا ہے۔
طلباء کا کہنا ہے کہ اس ماحول میں مطالعہ کرنا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ توجہ مرکوز نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف تعلیمی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے بلکہ لائبریری سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد میں بھی کمی آ رہی ہے۔
عوامی حلقوں، تعلیمی ماہرین اور طلباء نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ لائبریری ایریا کو' نُو ہارن زون قرار دیا جائے ،جگہ کو ریڑھی والوں سے پاک کیا جائے یا لائبریری کو کسی ایسے مناسب اور پُرسکون مقام پر منتقل کیا جائے جہاں طلباء اور دیگر پڑھنے والے افراد بلا خلل مطالعہ کر سکیں۔
مطالبہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ لائبریری کا پُرسکون ماحول نہ صرف طلباء کے مفاد میں ہوگا بلکہ ضلع میں علم و تحقیق کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک خاموش اور سازگار ماحول میں لائبریری اپنے تاریخی اور تعلیمی کردار کو بہتر انداز میں بحال کر سکتی ہے، جس سے آنے والی نسلیں بھی مستفید ہوں گی۔