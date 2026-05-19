منشیات کا کاروبار زندگیاں تباہ کرنے کے ساتھ دہشت گردی کو بھی فروغ دے رہا ہے: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا
ایل جی نے کہا کہ منشیات کے خلاف شروع کی گئی یہ مہم اب ایک طاقتور عوامی تحریک میں تبدیل ہو چکی ہے۔
Published : May 19, 2026 at 2:48 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 3:05 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج 'نشہ مُکت جموں و کشمیر ابھیان' کے تحت ضلع پلوامہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 11 اپریل کو جب اس مہم کا آغاز جموں سے کیا گیا تھا، تب عوام خصوصاً نوجوانوں کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ان کا مستقبل نارکو ٹیررازم کے حوالے نہیں ہونے دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ مہم اب منشیات کے خلاف ایک طاقتور عوامی تحریک میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ہر گھر، ہر اسکول، ہر گلی اور ہر دل تک عوام خود منشیات کے خلاف پیغام پہنچا رہے ہیں، اور یہ تحریک توقعات سے بڑھ کر کامیابی کی جانب گامزن ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے خطاب میں کہا کہ 'نشہ مُکت جموں و کشمیر' مہم کی بنیاد اس قومی تحریک سے جڑی ہوئی ہے جس کا آغاز برسوں پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے 'نشہ مُکت بھارت ابھیان' کے تحت کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں گذشتہ پانچ برسوں کے دوران اس سمت میں متعدد اقدامات اور پروگرام شروع کیے گئے، تاہم آج یہ مہم ایک عوامی انقلاب کی شکل اختیار کر چکی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پلوامہ میں گزشتہ چند دنوں کے دوران منشیات فروشوں اور ان کے نیٹ ورک سے وابستہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں، جنہیں عوامی سطح پر کافی سراہا جا رہا ہے۔ ہر طرف سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن نارکو ٹیررازم کی جڑوں پر کاری ضرب ثابت ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ مسئلہ سو دنوں میں مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا، تاہم سو روزہ مہم معاشرے پر ایک بڑا مثبت اثر ضرور ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے نارکو ٹیررازم کو ایک خطرناک سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ نہ صرف نوجوان نسل کا مستقبل تباہ کرتا ہے بلکہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی کی مالی معاونت کا بھی سبب بنتا ہے۔ یہ زہریلا نیٹ ورک معصوم جانوں کو برباد کرنے کے ساتھ بے گناہ شہریوں کے قتل و تشدد کو بھی مالی طاقت فراہم کرتا ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے بغیر کسی کا نام لیے کہا کہ بعض لوگ غلط کارروائیوں کے خدشات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی بے گناہ شخص کے خلاف کارروائی کی گئی ہے تو وہ فوری طور پر متعلقہ حکام کو مطلع کرے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں کسی بھی بے قصور شخص کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی، اور اگر کسی قسم کی غلطی پائی گئی تو ذمہ دار افراد کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
“نشہ مُکت جموں و کشمیر” مہم کے تحت جموں و کشمیر پولیس نے سرحد پار، خصوصاً پاکستان سے چلائے جانے والے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ منشیات سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث افراد کے لائسنس معطل اور منسوخ کیے جا رہے ہیں، جبکہ کئی لائسنس پہلے ہی منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم آئندہ بھی جاری رہے گی۔
نشیہ مکت جموں وکشمیر ابھیان میں جہاں ضلع پلوامہ کی عوام کی شرکت بھر پوری دیکھنے کو ملے وہی ایم ایل اے پلوامہ ،راجپوہ ،ترال اور پانپورہ نے بھی اس میں شرکت کی۔
تقریب کے اختتام پر لیفٹیننٹ گورنر نے پیدل یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور خود بھی اس میں شرکت کی۔ انہوں نے مختلف مقامات پر مختلف انجمنوں کی جانب سے لگائے گئے اسٹالز کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں تقریب پرامن طور پر اختتام پذیر ہوئی۔
