ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایل جی سنہا نے ارکان اسمبلی کو منشیات کے خلاف مہم میں شامل ہونے کی دعوت دی، ایم ایل ایز نے اقدام کی تعریف کی
ایل جی نے کہا کہ ایم ایل اے کی شمولیت کا مقصد منشیات کی لت کے خلاف مہم کو ایک حقیقی عوامی تحریک بنانا ہے۔
Published : April 11, 2026 at 10:24 PM IST
سری نگر: منشیات کی لت کے خطرناک مسئلے سے مشترکہ طور پر لڑنے کے مقصد سے، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں و کشمیر میں منشیات کے استعمال کے خلاف مہم میں شامل ہونے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا ہے۔ لوک بھون سے ایم ایل اے کو بھیجے گئے دو صفحات پر مشتمل خط میں، ایل جی سنہا نے کہا کہ منشیات کی بڑھتی ہوئی لت کے خلاف جنگ کا انحصار "پوری حکومت کے نقطہ نظر" کو اپنانے پر ہے۔ اس سے انتظامیہ کی ادارہ جاتی طاقت ایک مربوط اور مشن پر مبنی فریم ورک کے تحت آئے گی۔
سنہا نے کہا، "منشیات کی لعنت کوئی چیلنج نہیں ہے جسے کوئی ایک محکمہ اکیلے حل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہوم، صحت، تعلیم، سماجی بہبود اور دیگر تمام متعلقہ محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے، جس کی حمایت اعلیٰ سطح پر سیاسی ارادے اور انتظامی عزم سے ہو گی۔"
یہ پہلا موقع ہے جب تمام 90 منتخب ایم ایل ایز کو منشیات کی لت کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، جو کہ خطے میں ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ 2023 کے پارلیمانی پینل کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جموں اور کشمیر میں 1.35 ملین افراد مرکزی زیر انتظام علاقے کی آبادی کا 10 فیصد منشیات کا استعمال کرتے ہیں، بشمول ہیروئن اور اوپیئڈز۔ ان میں سے پانچ لاکھ عادی افراد کو اوپیئڈ استعمال کرنے والوں کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔
ایل جی نے کہا کہ ایم ایل اے کی شمولیت کا مقصد منشیات کی لت کے خلاف مہم کو ایک حقیقی عوامی تحریک بنانا ہے۔
خط میں کہا گیا ہے، "آپ کی ذاتی شرکت ایک طاقتور محرک کے طور پر کام کرے گی، جس سے ہر شہری کو یہ پیغام ملے گا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کی حکومت جموں و کشمیر کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔" خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کے اس اہم مشن میں ان کی شرکت ایک قومی مثال قائم کرے گی۔
یہ اقدام 100 دن کی شدید 'منشیات سے پاک جموں و کشمیر مہم' کا حصہ ہے۔ مہم کا آغاز آج جموں کے ایم اے اسٹیڈیم سے 'پد یاترا' کے ساتھ ہوا، اور مئی کے پہلے ہفتے میں سری نگر میں بھی اسی طرح کی ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔
اخباری بیانات میں، پولیس نے ممنوعہ اشیاء کی ضبطی اور منشیات کے سمگلروں کی گرفتاری پر روشنی ڈالی ہے۔ جمعہ سے لے کر گزشتہ دو دنوں میں، پولیس نے کشمیر میں منشیات کے ساتھ 26 منشیات کے اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔
پولیس نے پاکستان سے منسلک منشیات کی اسمگلنگ کی بڑی کھیپوں کا پتہ لگایا ہے، اور الزام لگایا ہے کہ ان کنسائنمنٹس سے حاصل ہونے والی آمدنی خطے میں عسکریت پسندی کو ہوا دینے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔
سنہا نے کہا، "ایک پڑوسی ملک ہمارے نوجوانوں کو بدعنوان کرنے کے لیے منشیات بھیج رہا ہے۔ ہر کھیپ نہ صرف زہر ہے بلکہ ہمارے مستقبل کے خلاف ایک ہتھیار بھی ہے،"۔
نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے تنویر صادق، جنہوں نے منشیات سے نجات اور بحالی کی پالیسی بنانے کے لیے جے اینڈ کے اسمبلی میں پرائیویٹ ممبر کا بل پیش کیا تھا، نے قانون سازوں کو شامل کرنے کے اقدام کی تعریف کی۔
اگرچہ منشیات کے مسئلے پر پالیسی بنانے کے وعدے کے بعد حکومت کے اصرار پر یہ بل واپس لے لیا گیا تھا، لیکن اس میں منشیات کے خاتمے کے لیے تین جہتی حکمت عملی تجویز کی گئی تھی۔ اس میں پرائمری، سیکنڈری اور ہائیر سیکنڈری اسکولوں میں منشیات کے بارے میں تعلیم فراہم کرنا شامل ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا "منشیات کی لت ہمارے معاشرے کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور قانون ساز نچلی سطح پر حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نوجوان اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور مذہبی رہنماؤں سے لے کر فلاحی کمیٹیوں تک، اس برائی کے خلاف مہم چلانا ہر ایک کا فرض ہے،"۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایم ایل اے کا کردار سب میں سب سے اہم ہے، کیونکہ وہ نچلی سطح سے جڑے ہوئے ہیں اور اس لیے منشیات کی لت سے جڑے بدنما داغ اور خوف سے لڑ کر تبدیلی لا سکتے ہیں۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے ایم ایل اے وحید الرحمان نے تاہم کہا کہ منشیات کی لت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے صرف شرکت سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ "منشیات کی لت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ محض بیانات ہی کافی نہیں ہوں گے۔ نشے کے عادی افراد کے لیے نشے سے نجات اور بحالی کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے۔" انہوں نے کہا، "جو لوگ نشے سے نجات کے لیے زمین پر کام کر رہے ہیں، انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو ایک پیغام بھیجنے کے لیے اسمبلی میں شراب مخالف بل کی حمایت کرنی چاہیے تھی۔