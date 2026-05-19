لال دید نیشنل ایوارڈ 2026: خواتین کو بااختیار بنانا معاشرے اور حکومت دونوں کی ترجیح ہونی چاہیے، ایل جی سنہا
Published : May 19, 2026 at 10:41 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منگل کو سرینگر میں لال دید نیشنل ایوارڈ کی تقریب میں شرکت کی، جہاں انہوں نے خواتین کو بااختیار بنانے، صنفی مساوات اور اختراعات اور صنعت کاری میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ شرکت کی اہمیت پر زور دیا۔
سرحد فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب میں خواتین کو مختلف شعبہ جات ان کی گراں قدر خدمات کے عوض ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ لال دید نیشنل ایوارڈ سے نوازی گئی خواتین نے اپنے اپنے شعبہ میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور معاشرے کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ لال دید کی تعلیم اور وراثت نے بھارت کے ثقافتی ورثے کو محفوظ کیا ہے جس میں فنون، ادب، موسیقی، لوک روایات اور روحانی فکر شامل ہیں۔ ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا معاشرے اور حکومت دونوں کے لیے ایک ترجیح بننا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کی قیادت میں اختراعات اور صنعت کاری کی حمایت کے لیے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لال دید کا ہمدردی، سچائی اور اخلاقیات کا فلسفہ موجودہ دور سے بھی مناسبت رکھتا ہے اور یہ ایک پرامن اور جامع معاشرے کے لیے رہنما اصول کے طور پر کام کر سکتا ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ خواتین قربانی، ہمدردی اور مساوات کی نمائندگی کرتی ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ اپنے حقوق کا تحفظ معاشرے اور ریاست کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صنفی مساوات کا تقاضا ہے کہ مرد اور خواتین ایک منصفانہ اور ترقی یافتہ قوم کی تعمیر میں شراکت دار کے طور پر مل کر کام کریں۔ انہون نے یہ بھی کہا کہ خواتین کی ترقی خاندانوں اور اس کے نتیجے میں قوم کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی شراکت زندگی کے تمام شعبوں میں نظر آتی ہے۔
یہ ایوارڈ شاعرہ بملا رینا، ساہتیہ اکادمی ایوارڈ یافتہ پروفیسر نسیم شفائی، اسکالر اور مصنفہ سکینہ اختر اور جموں وکشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن سید درخشاں اندرابی کو دیا گیا۔ اس موقع پر مصنف، ماہر تعلیم اور مترجم پروفیسر نیرجا مٹو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔
تقریب میں قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن وجے کے رہاتکر، ماہر تعلیم وجے دھر، سرحد کے بانی صدر سنجے ناہر، بانی سکریٹری سشما ناہر، سرحد فاؤنڈیشن کے اعلیٰ عہدیداران، اراکین اور دیگر معززین نے شرکت کی۔
