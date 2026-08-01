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ایل جی منوج سنہا نے دو پولیس شہیدوں کے لواحقین کو تقرری خطوط جاری کئے
لیفٹیننٹ گورنرنے شہید ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین قریشی کوخراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئےکہا کہ ان کی جرات،فرض شناسی اور قربانی کوہمیشہ یادرکھا جائے گا۔
Published : August 1, 2026 at 4:31 PM IST
بڈگام( عارف وانی): لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہفتہ کے روز جموں و کشمیر پولیس کے دو شہید اہلکاروں کے لواحقین کو ہمدردانہ بنیادوں پر تقرری نامے سونپتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنے فرض کی ادائیگی کے دوران جان کا نذرانہ پیش کرنے والے اہلکاروں کے خاندانوں کی ہر ممکن مدد اور فلاح و بہبود کے لیے پُرعزم ہے۔
لوک بھون، سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے 22 جولائی 2026 کو اننت ناگ میں دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین قریشی کے فرزند ابصار عاشق قریشی کے حوالے سے تقرری نامہ جاری کیا۔ اس موقع پر شہید کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔
انہوں نے سوگوار خاندان کو حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ گزشتہ ہفتے بھی وہ بڈگام کے بیروہ علاقے کے لالپورہ میں شہید کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کر چکے ہیں۔
ایک علیحدہ تقریب میں سنہا نے جموں و کشمیر پولیس کے شہید انسپکٹر مسرور علی وانی کی اہلیہ انشاء نذیر کو ہمدردانہ بنیادوں پر تقرری نامہ بھی سونپا۔ انہوں نے انسپکٹر وانی کی عظیم قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ شہید کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے اور انہیں ہر ممکن تعاون اور امداد فراہم کی جائے گی۔
ہمدردانہ بنیادوں پر تقرری کی پالیسی کے تحت ایسے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کے ایک مستحق فرد کو ملازمت فراہم کی جاتی ہے جو دورانِ ملازمت یا سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران وفات پا جائیں، تاکہ متاثرہ خاندان کو مالی اور معاشی سہارا فراہم کیا جا سکے۔
واضح رہے کہ ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین قریشی 22 جولائی 2026 کو ضلع اننت ناگ میں دہشت گردانہ حملے کے دوران فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے شہید ہوگئے تھے۔انسپکٹر مسرور علی وانی اکتوبر 2023 میں سری نگر کے عیدگاہ کرکٹ گراؤنڈ میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں شدید زخمی ہوگئے تھے۔
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تقریباً دو برس تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد مارچ 2025 میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوگئے۔ بعد ازاں جموں و کشمیر انتظامیہ نے ان کی قربانی کے اعتراف میں انہیں سرکاری طور پر شہید کا درجہ دیا۔