دہشت گردی کے متاثرین کو عید کا تحفہ، ایل جی سنہا نے 50 تقرری نامے حوالے کیے
منوج سنہا نے متاثرہ خاندانوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کو'شرنستھلی' یعنی سہارا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگیاں سنوارنے کرنے کیلئے پُرعزم ہیں۔
Published : March 15, 2026 at 3:00 PM IST
سرینگر: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اتوار کے روز ایک تقریب میں دہشت گردی کے متاثرین کے 50 لواحقین کو سرکاری ملامتوں کے تقرری نامے فراہم کیے۔ اس موقعے پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسے 'شرنستھلی (سہارا)' قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا مقصد متاثرہ خاندانوں کو روزگار کے ذریعے اپنی زندگی دوبارہ سنوارنے میں مدد دینا ہے۔
تفصیلات کے مطابق، ایل جی منہوج سنہا نے یہاں لوک بھون آڈیٹوریم میں ہمدردانہ تقرری قوانین کے تحت دہشت گردی کے 50 متاثرین کے لواحقین کو تقرری نامے پیش کیے۔
انہوں نے کہا کہ ''میں دہشت گردی کے متاثرین اور ان کے خاندانوں کو 'شرنستھلی' (سہارا) فراہم کر رہا ہوں۔ بہت سے خاندان طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ روزگار فراہم کر کے ہم امید کی نئی کرن لا رہے ہیں اور انہیں اپنی زندگی دوبارہ بنانے کا موقع دے رہے ہیں۔”
ایل جی منہوج سنہا نے عید کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے تقرری ناموں کو خصوصی عید کا تحفہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ “تمام خاندانوں کو عید مبارک۔ یہ خطوط انصاف، اعتراف اور نئی شروعات کی علامت ہیں۔ ہمیں مل کر اپنی نوجوان نسل کی پرورش کرنی ہے، عزت و وقار کو یقینی بنانا ہے اور ایک روشن مستقبل کے لیے جموں و کشمیر کی تعمیر نو کرنی ہے۔”
حکومت کی جاری کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے ایل جی سنہا نے کہا کہ “دہشت گردی کے متاثرین کے 400 سے زائد خاندانوں کو پہلے ہی تقرری نامے دیے جا چکے ہیں۔ یہ حقیقی تقرریاں ہیں اور اگر کہیں کوئی غلطی پائی گئی تو اسے فوراً درست کیا جائے گا۔ بہت سے دیگر کیسز بھی زیرِ عمل ہیں اور ہم ایس ایس پی اور انتظامیہ کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔”
انہوں نے ایک کشمیری کہاوت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ “انصاف چھُئی سُئی اُجالا جو دِلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔” انہوں نے کہا، “انصاف صرف کاغذوں پر لکھے الفاظ نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو دلوں کی تاریکی دور کر کے امید کی نئی کرن لاتا ہے۔ جن خاندانوں کو طویل عرصے سے حکومتی مدد کا انتظار تھا، آج انہیں آخرکار تسلیم کیا گیا اور انتظامیہ نے انہیں اپنے دائرے میں لیا ہے۔”
متاثرہ خاندانوں کے درد کا اعتراف کرتے ہوئے ایل جی سنہا نے کہا کہ “میں آپ کی اس تکلیف کو سمجھتا ہوں جسے آپ نے وقار اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ سنہ 1990 کی دہائی سے دہشت گردی نے ہزاروں خاندانوں کے خواب اور استحکام چھین لیا ہے۔ جموں و کشمیر کی انتظامیہ ان کی زندگیوں کی بحالی کے لیے پُرعزم ہے۔”
انہوں نے کہا کہ “میں نے دہشت گردی کے متاثرین کے بہت سے خاندانوں سے ملاقات کی ہے اور ان کی دوبارہ بحالی کو یقینی بنایا ہے۔ یہ خیرات نہیں بلکہ انصاف کا معاملہ ہے۔ آج کا پروگرام اسی انصاف کا ثبوت ہے۔ انتظامیہ اور پولیس اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ نقصان پہنچانے والوں کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے۔”
ایل جی نے کم عمر متاثرین اور دہائیوں پہلے متاثر ہونے والے خاندانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ “کچھ متاثرین اس وقت صرف 12 سے 13 سال کے تھے جب یہ سانحہ پیش آیا۔ ان کے خاندانوں نے ناقابلِ بیان درد برداشت کیا ہے۔ آج ہم ان کی بحالی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کریں گے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی آواز نہیں سنی گئی، اور ان کے کیسز اپریل میں جائزہ لیے جائیں گے۔”
وسیع تر طرزِ حکمرانی کی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ “وزیر اعظم کی رہنمائی میں مختلف اقدامات نے جموں و کشمیر کے نظام کو مضبوط کیا ہے۔ ہمارے پاس انصاف، برابری اور خود انحصاری پر مبنی ایک فریم ورک ہے۔ جب شہری عزت اور مساوات دیکھتے ہیں تو اس کا اثر زمینی سطح پر بھی نظر آتا ہے۔”
ایل جی سنہا نے کمیونٹی کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ “سولہ نوجوان یونین پبلک سروس کمیشن میں منتخب ہوئے ہیں اور جموں و کشمیر نے حال ہی میں رنجی ٹرافی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہ کامیابیاں نوجوانوں اور شہریوں کو بااختیار بنانے کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہیں۔”
سکیورٹی اور دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے عزم کو دہراتے ہوئے ایل جی سنہا نے کہا کہ “ہم دہشت گردی کو فروغ دینے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھیں گے۔ پولیس اور انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے اور معاشرے کو بھی ایسے عناصر کو مسترد کرنا ہوگا۔ ہمارا عزم وزیر اعظم کے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے اصول کے مطابق ہے۔”
مزید پڑھیں:
امرناتھ سانحہ میں ہلاک افراد کو پانچ لاکھ روپے معاوضے کا اعلان
لیفٹیننٹ گورنر نے نوگام دھماکے کے متاثرین کے لواحقین کو سرکاری ملازمت کے تقرری نامے سونپے
عسکریت پسندی سے متاثرہ افراد میں ایل جی سنہا نے تقرری نامے تقسیم کئے
پونچھ شہری ہلاکتیں: زیر حراست ہلاک شدگان کے رشتہ داروں کو ایل جی نے جاب لیٹر سونپا