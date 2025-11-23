ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایل جی سنہا نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں سیکوریٹی صورتحال کا جائزہ لیا
جموں میں اعلیٰ سطحی سیکورٹی اجلاس منعقد کرکے ایل جی منوج سنہا نے سیکورٹی صورتحال، لائن آف کنٹرول اور سرمائی تیاریوں کا جائزہ لیا۔
Published : November 23, 2025 at 8:34 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اتوار کو جموں میں ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی اجلاس کی صدارت کی، جس میں 10 نومبر کو دہلی میں ہونے والے مہلک دھماکے کے بعد یونین ٹیریٹری کی مجموعی سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
ذرائع نے بتایا کہ اس اجلاس میں جموں و کشمیر پولیس، فوج اور مرکزی سیکورٹی و خفیہ ایجنسیوں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران لائن آف کنٹرول کی صورتحال، سرمائی تیاریوں، امن و قانون کی صورتحال سمیت خطے میں جاری کائنیٹک و نان کائنیٹک انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں پر تفصیلی بحث کی گئی۔
ذرائع کے مطابق، ’’دہلی دھماکے اور ڈاکٹروں پر مشتمل ’وائٹ کالر‘ دہشت گرد ماڈیول کی گرفتاری کے بعد، سیکورٹی ایجنسیوں نے ایل جی کو خطے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔‘
واضح رہے کہ 10 نومبر کو دہلی کے تاریخی لال قلعہ کے قریب ایک کار میں خوفناک دھماکے میں کم از کم 15 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد جموں و کشمیر بھر میں سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ شاہراہوں، جن میں سرینگر۔جموں قومی شاہراہ بھی شامل ہے، پر چیکنگ اور ناکہ بندی بڑھا دی گئی ہے جبکہ کیمیکلز، کھاد، دھماکہ خیز مواد اور ورکشاپس کی سخت جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔