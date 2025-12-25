ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راج بھون بمقابلہ سیکریٹریٹ: جموں کشمیر میں اقتدار کی کشمکش
جموں و کشمیر میں اختیارات کی کشمکش کے بیچ منتخب عوامی حکومت اور ایل جی کے بیچ تناؤ برقرار ہے۔
Published : December 25, 2025 at 9:45 AM IST
سرینگر: گزشتہ برس 16 اکتوبر کو جب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عمر عبداللہ کو جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا، تو ایس کے آئی سی سی (SKICC) کے اسٹیج پر دونوں نے ایک محتاط مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کا ’نمن‘ کیا۔
نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے جب تبصرہ مانگا گیا، تو انہوں نے معنی خیز انداز میں کہا: ’’یہ تاج نہیں، کانٹوں کا ہار ہے۔‘‘ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے اکلوتے فرزند کے لیے اس نئی حیثیت میں حکومت چلانا آسان نہیں ہوگا۔ فاروق نے دعا دی کہ ’’میرا بیٹا عوام کی امیدوں پر پورا اترے۔‘‘
فاروق عبداللہ کا اشارہ جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کی طرف تھا، وہ قانون جس نے ریاست (جموں کشمیر) کو دو حصوں میں تقسیم کر کے مرکز کے زیر انتظام خطوں (یونین ٹیریٹریز) میں بدل دیا، اس کے علاوہ جموں کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی حیثیت دفعہ 370 اور 35A کو بھی منسوخ کر دیا۔
عمر عبداللہ کی حلف برداری کے فوراً بعد ہی منتخب عوامی حکومت اور ایل جی انتظامیہ کے درمیان اقتدار اور اختیارات کی رسہ کشی شروع ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ نے جب بیوروکریٹس کے ساتھ سیول سیکریٹریٹ میں یکے بعد دیگرے اجلاس منعقد کیے، تو دوسری جانب اصل اختیارات پانچ کلومیٹر دور ’راج بھون‘‘ میں براجمان رہے، جہاں مرکزی سرکار سے منتخب ہوئے ایل جی منوج سنہا ری آرگنائزیشن ایکٹ کی بنیاد پر اپنی طاقت جتاتے رہے۔
روزمرہ کے ان اختلافات نے جلد ہی بڑے تنازعہ کی شکل اختیار کر لی۔ عمر عبداللہ اور ان کی کابینہ کے وزراء بار بار ’’ڈیول پاور‘‘ (Dual Power) کو فیصلہ سازی میں تاخیر اور حکومت کے اختیارات میں رکاوٹ قرار دیتے رہے۔
پہلا بڑا تنازع اس وقت ابھرا جب کابینہ کی سب کمیٹی نے وزراء اور ایل جی کے اختیارات طے کرنے کے لیے بزنس رولز (Business Rules) تیار کرکے منظوری کے لیے راج بھون بھیجے۔ تاہم ایل جی آفس نے ان پر کچھ سوالات اور اشکلات کے ساتھ مسودہ واپس کر دیا۔ عمر کے قریبی ساتھی اور این سی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے کہا تھا کہ ’’جوابات دے کر فائل دوبارہ بھیجی جا چکی ہے، جلد وضاحت ہو گی۔‘‘ مگر مئی سے تا ایں دم یہ فائل ایل جی آفس میں ہے۔
افسران کے تبادلوں پر بوال
اپریل2025 میں ایل جی نے 48 انتظامی افسران کے تبادلے کیے۔ عام طور پر افسران کا تبالہ منتخب حکومت کا ہی اختیار سمجھا جاتا ہے۔ ان تبادلوں نے بڑے تنازع کی شکل اختیار کر لی۔ سرینگر میں نیشنل کانفرنس اور اس کی اتحادی کانگریس کی مشترکہ میٹنگ میں دو قراردادیں منظور ہوئیں، جن میں ’’عوامی مینڈیٹ کے احترام‘‘ اور ریاستی درجہ کی بحالی (Restoration of Statehood) کا مطالبہ کیا گیا۔
پہلگام دہشت گرد حملہ
22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے دہشت گرد حملے نے منتخب حکومت اور ایل جی کے درمیان دراڑ کو مزید نمایاں کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے سخت الفاظ میں کہا: ’’چونکہ سیکورٹی کا نظام ایل جی کے ماتحت ہے، اس لیے ناکامی کی ذمہ داری بھی ان ہی پر عائد ہوتی ہے۔‘‘ پہلگام حملے میں 25 سیاح اور ایک مقامی گھوڑے بان کو ہلاک کیا گیا تھا۔
تعطیل پر تعطل برقرار
جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم و وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ کے یوم پیدائش (5 دسمبر) کو دوبارہ سرکاری تعطیل قرار دینے پر تاخیر بھی تنازع کا باعث بنی۔ نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں کے مطابق ’’سابق روایت بحال کرنے کی تجویز پر ایل جی آفس خاموش ہے۔‘‘ این سی نے حکومت سنبھالنے سے قبل اپنے منشور میں پارٹی کے بانی شیخ عبداللہ کے یوم پیدائش سمیت 13 جولائی یوم شہداء کی تعطیل کو بھی ماضی کی طرح بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی ناصر اسلم وانی کو مشیر بنانے کی تجویز بھی راج بھون بھیجی، مگر ایل جی نے جواب نہیں دیا۔ وانی اب مشیر کے طور پر بغیر تنخواہ کام کر رہے ہیں۔
ایک انٹرویو میں وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ ’’ایک سے زائد مرکز اقتدار کا ہونا تباہی کا نسخہ ہے۔‘‘ ان کا اشارہ ’ڈیول پاور سسٹم‘ کی طرف تھا۔ عمر کے وزراء نے بھی کہا کہ ریاستی درجہ بحال کیے بغیر منتخب حکومت اپنے اختیارات واپس حاصل نہیں کر سکتی۔ تاہم اس کے برعکس ایل جی نے اپنے بیانات میں وضاحت کی کہ وہ ’’قانونی دائرے‘‘ میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔
سنہا نے ایک موقع پر کہا، ’’حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں، عوام کو گمراہ نہ کیا جائے۔ اپنے اختیار کو عوامی فلاح میں استعمال کریں۔‘‘
عمر عبداللہ کی حکومت نے اپنا پہلا سال اکتوبر میں مکمل کیا تو امید تھی کہ تنازعات کم ہوں گے۔ مگر اقتدار کی یہ دو کشتیوں کی سواریاں اب بھی ایک دوسرے کی سمت مخالف چلتی دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ کشمکش آنے والے چار برسوں تک جاری رہنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
بعض لوگ ایل جی کی شبیہہ کو نقصان پہنچانے کے درپے، جموں کشمیر کے وزیر کا الزام