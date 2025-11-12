ETV Bharat / jammu-and-kashmir

منوج سنہا نے کی اسلامک یونیورسٹی کے 20ویں یوم تاسیس پروگرام میں شرکت

یونیورسٹی کی جانب سے بیسویں یوم تاسیس کے سلسلے میں منعقدہ تقریبات ہفتہ بھر جاری رہیں گی۔

پروفیسر شکیل رومشو (بائیں) اور ایل جی منوج سنہا
پروفیسر شکیل رومشو (بائیں) اور ایل جی منوج سنہا (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 12, 2025 at 5:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ (جموں کشمیر) : اسلامک یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) اونتی پورہ کے بیسویں یوم تاسیس کے سلسلے میں جاری تقریبات میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی شرکت کی۔ بیسویں یوم تاسیس کے سلسلے میں اسلامک یونیورسٹی نے ہفتہ بھر کے لئے پروگرامز ترتیب دئے ہیں جن میں اب تک عمر عبداللہ نے بھی شرکت کی ہے۔

منوج سنہا نے کی اسلامک یونیورسٹی کے 20ویں یوم تاسیس پروگرام میں شرکت (ای ٹی وی بھارت)

اسلامک ایونیورسٹی اونتی پورہ میں بدھ کو منعقدہ ایک پروگرام، جس کی صدارت وائیس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کی، میں یونیورسٹی کے چانسلر اور جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی ہے۔ پروگرام کے دوران ایل جی سنہا نے ای یو ایس ٹی انویشن کیمپس، نیو یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹیو بلاک کا بھی افتاح کیا۔

پروگرام کے دوران منوج سنہا نے طلبہ و حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ’’اسلامک یونیورسٹی تعلیم کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفشل انٹیلی جنس، اِن ونشنز اور اینٹرپریونیرشپ میں بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ لیکن ہمیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔‘‘ منوج سنہا نے مزید کہا کہ ’’کافی کم وقت میں اسلامک یونیورسٹی نے ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے جس کا ثبوت حال ہی میں یونیورسٹی نے پیش کیا جب اس نے کئی شعبوں میں بہترین رینکنگ حاصل کرکے کیا۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

کشمیر کے اونتی پورہ میں جسمانی طور مخصوص افراد کے لیے مدرسے کا قیام

TAGGED:

IUST AWANTIPORA FOUNDATION DAY
KASHMIR ISLAMIC UNIVERSITY
LG SINHA VISITED ISLAMIC UNIVERSITY
ISLAMIC UNIVERSITY FOUNDATION DAY
LG MANOJ SINHA IUST VISIT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.