منوج سنہا نے کی اسلامک یونیورسٹی کے 20ویں یوم تاسیس پروگرام میں شرکت
یونیورسٹی کی جانب سے بیسویں یوم تاسیس کے سلسلے میں منعقدہ تقریبات ہفتہ بھر جاری رہیں گی۔
Published : November 12, 2025 at 5:00 PM IST
پلوامہ (جموں کشمیر) : اسلامک یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) اونتی پورہ کے بیسویں یوم تاسیس کے سلسلے میں جاری تقریبات میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی شرکت کی۔ بیسویں یوم تاسیس کے سلسلے میں اسلامک یونیورسٹی نے ہفتہ بھر کے لئے پروگرامز ترتیب دئے ہیں جن میں اب تک عمر عبداللہ نے بھی شرکت کی ہے۔
اسلامک ایونیورسٹی اونتی پورہ میں بدھ کو منعقدہ ایک پروگرام، جس کی صدارت وائیس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کی، میں یونیورسٹی کے چانسلر اور جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی ہے۔ پروگرام کے دوران ایل جی سنہا نے ای یو ایس ٹی انویشن کیمپس، نیو یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹیو بلاک کا بھی افتاح کیا۔
پروگرام کے دوران منوج سنہا نے طلبہ و حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ’’اسلامک یونیورسٹی تعلیم کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفشل انٹیلی جنس، اِن ونشنز اور اینٹرپریونیرشپ میں بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ لیکن ہمیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔‘‘ منوج سنہا نے مزید کہا کہ ’’کافی کم وقت میں اسلامک یونیورسٹی نے ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے جس کا ثبوت حال ہی میں یونیورسٹی نے پیش کیا جب اس نے کئی شعبوں میں بہترین رینکنگ حاصل کرکے کیا۔‘‘
