منشیات مخالف مہم کے سفیر بنیں: ایل جی منوج سنہا کی نوجوان کھلاڑیوں سے اپیل
ایل جی منوج سنہا نے نوجوان کھلاڑیوں سے ویڈیو پیغامات ریکارڈ کرکے نوجوانوں کو نشے سے دور رکھنے کی تلقین کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 4, 2026 at 4:46 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوان کھلاڑیوں سے جموں و کشمیر میں منشیات مخالف مہم کے سفیر بننے کی اپیل کی کیونکہ ان کے مطابق اس سے کھیل کود کی سرگرمیاں اور سوشل میڈیا نوجوانوں کو نشے سے دور رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
کشمیر یونیورسٹی کے اسپورٹس گراؤنڈ میں پیر کے روز آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی سنہا نے شرکاء سے جاری 100 روزہ "نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان" کی فعال حمایت کی اپیل کی۔ اس چیمپئن شپ میں ملک بھر کی 150 سے زائد یونیورسٹیوں کے ایک ہزار سے زیادہ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔
منوج سنہا نے کھلاڑیوں سے مختصر آگاہی ویڈیوز ریکارڈ کرکے انہیں آن لائن شیئر کرنے کی تلقین کی تاکہ "نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے کی ترغیب دی جا سکے۔" انہوں نے کہا کہ "کھلاڑی، نوجوان نسل میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کا پیغام نظم و ضبط، فٹنس اور صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دے سکتا ہے۔"
سنہا نے نوجوانوں کو مخاطب بناتے ہوئے کہا: "ہر طالب علم کھلاڑی کو چاہیے کہ وہ ایک مختصر ویڈیو پیغام بنا کر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کرے۔ آپ کے الفاظ بہت سے نوجوانوں کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔"
کھلاڑیوں کو رول ماڈل قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی ذمہ داری صرف تمغے جیتنے تک محدود نہیں بلکہ معاشرے اور قوم کی تعمیر میں حصہ لینا بھی شامل ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ "کھیلوں کی تقریبات کو سماجی بیداری بھی پیدا کرنی چاہیے اور نظم و ضبط اور مثبت اقدار پر مبنی ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینا چاہیے۔"
سنہا نے مزید کہا کہ کہ منشیات کے خلاف جنگ کے لیے اجتماعی شرکت ضروری ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی، تاکہ جموں و کشمیر کے لیے منشیات سے پاک مستقبل یقینی بنایا جا سکے۔
واضح رہے کہ ایل جی نے گزشتہ روز یعنی اتوار کو "نشہ مکت پدیاترا" کے دوران شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکام نے منشیات فروشی کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران اب تک 481 ایف آئی آر درج کیں، 518 منشیات اسمگلروں کو گرفتار کیا اور منشیات سے جڑے 24 املاک کو ضبط کیا گیا ہے۔ “اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ "تقریباً 300 ڈرائیونگ لائسنس معطل کیے گئے، پانچ پاسپورٹ منسوخ کیے گئے اور 325 گاڑیاں ضبط کی گئیں، جبکہ پورے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 3000 سے زائد ڈرگ اسٹورز کی جانچ کی گئی۔"
