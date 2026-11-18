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جموں و کشمیر میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو لے کر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی پاکستان پر سخت تنقید
منوج سنہا نے نے ایس کے پی اے میں 74 افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر سلامی لی اور خطاب کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 18, 2026 at 6:24 PM IST
ادھم پور (آشیش دت): سرحد پار دہشت گردی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے، یو ٹی جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پاکستان پر کڑی تنقید کی اور الزام لگایا کہ وہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی کی حمایت اور اسے فروغ دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی لعنت اب بھی ایک سنگین چیلنج بنی ہوئی ہے، جس سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ فریقین کی جانب سے ایک مضبوط، متحد اور اجتماعی ردعمل کی ضرورت ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پورے عزم و استقلال کے ساتھ جاری رہے گی، اور یہ کہ انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز پورے جموں و کشمیر میں امن، استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
بدھ کے روز، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ادھم پور میں شیرِ کشمیر پولیس اکیڈمی ( ایس کے پی اے) میں 74 زیرِ تربیت افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر سلامی لی۔ اس پاسنگ آؤٹ بیچ میں 25 پروبیشنری ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، 36 پروبیشنری سب انسپکٹرز، اور فارسٹ پروٹیکشن فورس کے 13 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز شامل تھے، جنہوں نے اپنی تربیت کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی ہے۔
نئے تربیت یافتہ افسران سے خطاب کرتے ہوئے، لیفٹیننٹ گورنر نے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر پولیس کی شاندار روایات کو برقرار رکھیں اور جموں و کشمیر کو دہشت گردی سے پاک کرنے کی سمت میں کام کریں۔
یونیفارم پہننے کے ساتھ وابستہ ذمہ داریوں پر زور دیتے ہوئے، لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یونیفارم والی خدمات میں کیریئر کا انتخاب کرنے کا مطلب ایسی زندگی اپنانا ہے جس میں قربانی، ہمت اور عزم ہوتا ہے۔ ان خدمات میں، ذاتی آرام کے مقابلے میں فرض کو مقدم رکھا جاتا ہے، چاہے وہ تہواروں کے مواقع ہوں یا مشکل حالات کا سامنا ہو۔
انہوں نے افسران کو یاد دلایا کہ یہ یونیفارم ان لوگوں کی بہادری اور قربانیوں کی علامت ہے جنہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ انہوں نے افسران سے کہا کہ وہ اس یونیفارم کو انتہائی احترام اور ذمہ داری کے گہرے احساس کے ساتھ پہنیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ پڑوسی ملک ہے جو دہشت گردی کی سرپرستی کرتا ہے، ایک ایسا ملک جس نے دہائیوں سے نہ صرف دہشت گردی کے ذریعے لوگوں کی جانیں لی ہیں، بلکہ امن اور ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے خوف کا ماحول بھی پیدا کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مزید زور دیا کہ ترقی کے لیے سیکیورٹی اور قانون کی حکمرانی بنیادی شرائط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہتر سیکیورٹی ماحول نے ترقی کی رفتار کو تیز کرنے اور جموں و کشمیر میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
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