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ایل جی منوج سنہا نے امیونولوجی میں تحقیق اور ادویات پر مضبوط توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا
لیفٹینٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ درست ادویات صحت کی دیکھ بھال میں ایک بڑی تبدیلی کی نمائندگی کرتی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 11, 2026 at 7:36 AM IST
سرینگر( پرویز الدین): لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ بیماریوں کی روک تھام، ویکسین کی افادیت اور صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کو مضبوط بنانے کے لیے امیونولوجی اور درست ادویات میں پیشرفت کو صحت عامہ کی کارروائی میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ وہ بدھ کی شام سرینگر میں منعقدہ انڈین امیونولوجی سوسائٹی "امینوکان" کی سالانہ کانفرنس کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔
تین روزہ اس کانفرنس کا اہتمام ایڈوانسڈ سنٹر فار ہیومن جینیٹکس، سکمز صورہ نے کیا ہے۔
اس موقع پر جدید صحت کی دیکھ بھال میں امیونولوجیکل ریسرچ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، لیفٹیننٹ گورنر نے انسانی مدافعتی نظام کو فطرت کے سب سے نفیس حیاتیاتی ڈھانچے میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مستقبل کے عالمی صحت کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مسلسل سائنسی اختراعات ضروری ہیں۔
لیفٹینٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ درست ادویات صحت کی دیکھ بھال میں ایک بڑی تبدیلی کی نمائندگی کرتی ہیں اور جدید طبی حل تیار کرنے کے لیے سائنس دانوں اور محققین کے درمیان زیادہ سے زیادہ بین الضابطہ تعاون پر زور دیا۔ انہوں نے تشخیصی، طبی ٹیکنالوجی اور علاج تک بروقت رسائی کو یقینی بنانے کے لیے لیبارٹری ریسرچ اور کلینیکل ایپلی کیشن کے درمیان فرق کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں ہونے والی وبائی امراض سے انسانیت کی حفاظت کے لیے امیونولوجیکل اختراع ایک اخلاقی ذمہ داری ہے اور طبی سائنس میں اس کے تعاون پر عالمی سائنسی برادری کی تعریف کی ۔ایل جی نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں کانفرنس کی میزبانی علم اور سائنسی تحقیقات کے مرکز کے طور پر خطے کی تاریخی میراث کی عکاسی کرتی ہے۔
واضح رہے کانفرنس کے دوسرے سیشن میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف امیونولوجی کے بانی ڈائریکٹر پروفیسر جی پی تلوار نے شرکت کی جبکہ ڈائریکٹر سکمز صورہ کے ڈائریکٹر پروفیسر ایم اشرف گنائی ،انڈین امیونولوجی سوسائٹی کے صدرپروفیسر امیت اوستھی،؛ پروفیسر انیل کول، ملا ریڈی وشواودیا ڈاکٹر بشیر اے فومڈا، ڈین میڈیکل فیکلٹی ڈاکٹر بشیر اے فومدا، سکمز کے شعبہ ایڈوانسڈ سینٹر فار ہیومن جینیٹکس کے سربراہ پروفیسر دل افروز کے علاوہ سائنسدان، محققین، پالیسی سازوں اور طلباء نے کانفرنس میں موجود تھے۔
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