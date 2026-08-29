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ایل جی منوج سنہا نے جموں کشمیر میں کھیلوں کے بنیادی نظام کو مضبوط بنانے پر دیا زور
کھلاڑیوں سےخطاب کرتے ہوئے سنہا نے زور دیا کہ وہ نظم و ضبط کےساتھ رہیں اور اپنے مقاصد کے حصول میں ثابت قدم رہیں۔
Published : August 29, 2026 at 4:26 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہفتہ کو مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں وکشمیر میں نچلی سطح پر کھیلوں کے بنیادی نظام کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ادارے، کوچ اور والدین پر بھی تمغہ جیتنے والی ہونہار کھلاڑیوں کی شناخت کریں اور ان کی حمایت اور حوصلہ افزائی کریں۔
قومی کھیلوں کے دن کی ایک خاص تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جموں وکشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ کھیلوں کی ترقی کو صرف حکومت یا سرکاری سطح پر چھوڑا نہیں جا سکتا بلکہ انہوں نے نوجوان کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے نجی شعبے کی وسیع تر شراکت کی ضرورت پر زور دیا۔انہوں نے جموں اور کشمیر میں کام کرنے والے کارپوریٹ گھرانوں پر زور دیا کہ وہ گاؤں، چھوٹے قصبوں اور گلیوں میں نوجوانوں میں چھپی صلاحیت کو نکھاریں ۔
ہاکی کے معروف کھلاڑی میجر دھیان چند کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ آئیکن اپنی کامیابی، لگن اور نظم و ضبط کے ذریعے وہ کھیل کے میدان میں بھارت کی شناخت کی علامت بن گیا ہے۔کھیل کو کردار سازی اور قوم کی تعمیر کا ایک اہم آلہ قرار دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ میدان میں کامیابی صرف تمغے جیتنے تک محدود نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ "کھیل زندگی کا سب سے ایماندار استاد ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ کھیلوں میں کامیابی کے لیے محنت، موقع، نظم و ضبط اور کردار کی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جموں و کشمیر کے نوجوان کھلاڑیوں نے خطے کی صلاحیت کی عکاسی کی اور دیہی اور دور دراز علاقوں کے کھلاڑیوں کے لیے پیشہ ورانہ اور سائنسی تربیت تک مساوی رسائی پر زور دیا۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ریاسی یا شوپیاں سے تعلق رکھنے والے نوجوان کھلاڑی کو جموں اور سرینگر کے سنٹر آف ایکسیلنس میں دستیاب ٹریننگ اور سہولیات تک رسائی ہونی چاہئے۔انہوں نے سپورٹس سائنس اور سپورٹس مینجمنٹ کو تعلیمی شعبوں کے طور پر مضبوط بنانے پر بھی زور دیا کہا کہ یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں کو تربیت یافتہ کوچ، سپورٹس مینیجر، فزیو تھراپسٹ اور تکنیکی ماہرین پیدا کرنے چاہئیں۔
انہوں نے امید کا اظہار ا کیا کہ یونین ٹیریٹری کے ایتھلیٹس کی کامیابیاں مستقبل میں وسیع تر بین الاقوامی شناخت حاصل کر سکتی ہیں۔لیفٹیننٹ گورنر نے کوچز، معاون عملے اور والدین کے تعاون کو بھی تسلیم کیا اور کہا کہ ایک کھلاڑی کی کامیابی کے پیچھے ان کا کردار زیادہ سے زیادہ تسلیم کرنے کا مستحق ہے۔
کھیلوں کی کامیابی کو قومی ترقی سے جوڑتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ ترقی کو صرف اقتصادی اشارے سے نہیں بلکہ نوجوانوں کی توانائی اور عالمی کھیلوں کے اسٹیج پر بھارت کی کامیابیوں سے بھی ناپا جانا چاہیے۔ نوجوان کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ نظم و ضبط کے ساتھ رہیں اور اپنے مقاصد کے حصول میں ثابت قدم رہیں ۔انہوں نے کہا کہ کامیابی کے لیے اعتماد اور مسلسل محنت ضروری ہے۔