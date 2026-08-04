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پائیدار مستقبل کے لیے فطرت پر مبنی ماحول وقت کی ضرورت: منوج سنہا
چار روزہ تقریب میں دریائے جہلم کے طاس، ہمالیہ کی موسمیاتی لچک، ویٹ لینڈز کی بحالی اور موسمیاتی موافق جنگلات پر غور کیا جارہا ہے۔
Published : August 4, 2026 at 10:16 AM IST
ترال (شبیر بٹ): جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کی جانب سے منعقدہ چار روزہ بین لاقوامی کانفرنس میں شرکت کی جس کا موضوع 'فطرت پر مبنی حل کے ذریعے ہمالیائی خطے میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف قوتِ مدافعت اور ذرائع معاش کو مضبوط بنانا' تھا۔ انہوں نے مین کیمپس میں سول اور مکینیکل انجینئرنگ بلاک، آئی یو ایس ٹی کے لارمو کیمپس اور لاء اسکول کا بھی افتتاح کیا۔
لیفٹیننٹ گورنر نے آئی یو ایس ٹی کو ان اقدامات پر مبارکباد دی اور 'منشیات سے پاک جموں و کشمیر' مہم کے حوالے سے یونیورسٹی کی پالیسی کی تعریف کی۔ کانفرنس میں پالیسی سازوں، سائنسدانوں، ماہرینِ تعلیم، ترقیاتی امور کے ماہرین، مالیاتی اداروں، کاروباری رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، تاکہ اس بات پر غور و خوض کیا جا سکے کہ کس طرح فطرت پر مبنی حل جموں و کشمیر اور وسیع تر ہمالیائی خطے میں موسمیاتی لچک کو مضبوط بنا سکتے ہیں، پائیدار روزگار کو فروغ دے سکتے ہیں اور سب کو شامل کرنے والی (inclusive) اقتصادی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔
چار روزہ تقریب میں دریائے جہلم کے طاس (بیسن) اور ہمالیہ کے موسمیاتی لچکدار انتظام، آبی علاقوں (ویٹ لینڈز) کی بحالی، موسمیاتی موافق جنگلات، پائیدار زراعت اور باغبانی، شہری لچک، انسانی بہبود، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر مبنی 'گرین انٹرپرائزز' اور موسمیاتی مالیات (کلائمیٹ فینانس) پر تکنیکی سیشنز شامل ہیں۔ یہ غور و خوض اگلے چار دنوں تک جاری رہے گا۔
افتتاحی اجلاس کے دوران، لیفٹیننٹ گورنر نے IUST کے لارمو کیمپس اور یونیورسٹی کے 'لاء اسکول' کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے باضابطہ طور پر "100 روزہ نشہ مکت جموں و کشمیر جریدہ" اور IUST کا 'فطرت پر مبنی حل' سے متعلق خصوصی میگزین جاری کیا۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے شری منوج سنہا نے کہا کہ نئے لاء اسکول اور لارمو کیمپس کے قیام سے IUST مزید مضبوط ہوگا اور اس کی تعلیمی فضیلت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے جدت، انکیوبیشن اور انٹرپرینیورشپ (کاروباری صلاحیت) کو مسلسل فروغ دینے پر یونیورسٹی کی تعریف کی اور بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد پر انہیں مبارکباد دی۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ قدرتی ماحولیاتی نظام میں انسانی مداخلت بڑھنے سے قدرتی آفات کی تعدد اور شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ قدرتی وسائل کا تحفظ اور دیکھ بھال کریں، اور اس بات پر زور دیا کہ آفات کے خطرات کو کم کرنے اور پائیدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے فطرت کا احترام ضروری ہے۔
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انہوں نے "100 روزہ نشہ مکت جموں و کشمیر مہم" میں فعال شرکت پر بھی IUST کی ستائش کی اور اس اقدام میں یونیورسٹی کے نمایاں تعاون کا اعتراف کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کہا کہ جموں و کشمیر کے جنگلات، دریاؤں، آبی علاقوں اور زرعی مناظر کو لازمی طور پر ایک اہم قدرتی بنیادی ڈھانچے کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ آبی تحفظ کو یقینی بنانے، آفات کے خطرات کو کم کرنے، روزگار کے ذرائع کے تحفظ اور پائیدار اقتصادی ترقی میں معاونت کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔
اس موقع پر جموں وکشمیر ہای کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو کمار، ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم، ڈی آی جی ساوتھ جاوید اقبال متو، ایس ایس پی اونتی پورہ سجاد احمد شاہ بھی موجود تھے۔