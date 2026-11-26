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26/11 ممبئی حملے: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا شہداء اور متاثرین کو خراجِ عقیدت
لشکرِ طیبہ کی جانب سے کیے گئے اس حملے میں غیر ملکی شہریوں سمیت 166 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔
By PTI
Published : November 26, 2026 at 2:16 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں میں ہلاک ہونے والوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا میں 26/11 کے بزدلانہ ممبئی دہشت گردانہ حملوں میں ضائع ہونے والی معصوم جانوں کو عاجزانہ خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں اور اپنے ان بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے زندگیاں بچانے کے لیے بہادری سے مقابلہ کیا۔ ان کی ہمت اور مادرِ وطن کے لیے دی گئی عظیم قربانی ہمیشہ عوام کے دلوں میں نقش رہے گی۔
Remembering the innocent lives lost in the cowardly 26/11 Mumbai terror attacks. I pay humble homage to them and salute our bravehearts who fought valiantly to save lives. Their courage & supreme sacrifice for the motherland will forever remain etched in our hearts.— Manoj Sinha (@manojsinha_) November 26, 2026
واضح رہے کہ لشکرِ طیبہ کی جانب سے کیے گئے اس حملے میں غیر ملکی شہریوں سمیت 166 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔26/11 ممبئی دہشت گردانہ حملے بھارت کی تاریخ کے بدترین دہشت گرد حملوں میں سے ایک ہیں، جو 26 نومبر 2008 کو ممبئی کی تاج محل میں کیا گیا اور 29 نومبر تک جاری رہا۔
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حملہ آور بحیرہ عرب کے راستے ممبئی پہنچے تھے۔ وہ ایک پاکستانی کارگو جہاز پر کراچی سے روانہ ہوئے تھے، راستے میں ایک ہندوستانی فشنگ ٹرالر کو ہائی جیک کر لیا، اور کشتیوں کے ذریعے جنوبی ممبئی کی ساحلی پٹی تک اپنا سفر ختم کیا۔ آٹھ حملے جنوبی ممبئی میں چھترپتی شیواجی ٹرمینس، ٹرائیڈنٹ ہوٹل، تاج محل پیلس ہوٹل، لیوپولڈ کیفے، کاما ہسپتال، نریمان ہاؤس،میٹرو بگ سینما گھروں اور سینٹ کے پیچھے ایک گلی میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات تھے۔