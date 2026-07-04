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سمگر شکشا کتاب تنازع: ایل جی انتظامیہ نے آٹھ ملازمین کو کیا معطل، انکوائری کا حکم
متنازع کتاب "پرسنالٹیز اینڈ لیجنڈز آف جے اینڈ کے" میں سید علی گیلانی، شبیر شاہ، میرواعظ کشمیر اور مقبول بٹ کو شامل کیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 4, 2026 at 8:01 PM IST
جموں (عامر تانترے) : لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے مرکزی وزارت تعلیم کی سرپرستی میں چلنے والی "سمگر شکشا اسکیم" کے تحت جموں و کشمیر کی لائبریریوں کے لیے حاصل کی گئی متنازع کتاب کے سلسلے میں آٹھ ملازمین کو معطل، ایک کنٹریکچول کمپیوٹر اسسٹنٹ کو فارغ جبکہ مصنفین اور پبلشرز کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ ایل جی انتظامیہ کی جانب سے احکامات صادر کیے جانے کے بعد محکمہ اسکول ایجوکیشن کے کمشنر سیکریٹری، رام نواس شرما، نے یہ احکامات جاری کیے۔
معطل کیے گئے ملازمین میں سمگر شکشا کے لائبریری کوآرڈی نیٹر فاضل عمران صدیقی، اسسٹنٹ کوآرڈی نیٹر گرجیت سنگھ، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کورے پنوں کٹھوعہ کے پرنسپل سنجیو شرما، ایس سی ای آر ٹی جموں کی اکیڈمک آفیسر شازیہ کوثر اور چار لیکچرز، امتیاز احمد میر، نرنجن شرما، رینو مینگی اور راج موہنی شامل ہیں۔ لائبریری کوآرڈی نیٹر کی معاونت کرنے والے کنٹریکچول کمپیوٹر اسسٹنٹ شیخ سہیل احمد کو فوری طور پر ملازمت (کنٹریکٹ) سے فارغ کر دیا گیا ہے۔
انکوائری کا حکم
اس کے علاوہ لیفٹیننٹ گورنر نے معاملے کی تحقیقات کا حکم جاری کرتے ہوئے فائنانشل کمشنر (ایڈیشنل چیف سیکریٹری) اشونی کمار (آئی اے ایس) کی سربراہی میں انکوائری کی ہدایت جاری کی ہے۔ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ (جی اے ڈی) میں ایڈیشنل سیکریٹری کے طور پر تعینات جے کے اے ایس افسر روہت شرما کو اس معاملے میں پریزنٹنگ آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔
دریں اثناء، حکومت نے تنازع کے بعد "پرسنالٹیز اینڈ لیجنڈز آف جے اینڈ کے" اور "گریٹ پرسنالٹیز آف جموں اینڈ کشمیر" کے عنوان سے شائع ہونے والی دونوں کتابیں واپس لے لی ہیں۔
کتاب میں علیحدی پسند لیڈران کا ذکر
مرکزی وزارت تعلیم کی سرپرستی میں چلنے والی "سمگر شکشا اسکیم" کے تحت یونین ٹیریٹری کی لائبریریوں کے لیے شائع کی گئی کتاب "جموں و کشمیر کی شخصیات اور نامور ہستیوں"(Personalities And Legends of J&K) میں مرحوم سید علی گیلانی سمیت کئی علیحدگی پسند رہنماؤں کا ذکر شامل کیا گیا ہے، جس پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے شدید اعتراض ظاہر کیا اور اسے "اکیڈمک جہاد" سے تعبیر کیا۔
شائع شدہ کتاب میں سابق علیحدگی پسند لیڈر سید علی گیلانی، قتل کے سزا میں پھانسی کی سزا پا چکے مقبول بٹ، میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق اور اس وقت جیل میں بند شبیر شاہ کا مختصر خاکہ (تعارف) شامل کیا گیا ہے۔
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