ایل جی منوج سنہا نے بارہمولہ میں نشہ مکت ابھیان پدیاترا کی قیادت کی
ایل جی نے کہاکہ ایسے بیداری پروگرامس منعقد کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نشہ کرنا کتنا غلط ہے۔
Published : May 12, 2026 at 3:52 PM IST
بارہمولہ : وادی کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت جہاں لگاتار مختلف اضلاع میں پروگرام منعقد کیے جا رہے ہے اور اس ضمن میں آج ایل جی منوج سنہا نے بارہمولہ میں پدیاترا میں شمولیت اختیار کی۔ دراصل بارہمولہ کے شوکت علی اسٹیڈیم میں سب سے بڑی تقریب کا اہتمام ضلع انتظامیہ بارہمولہ کی جانب سے کیا گیا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جس میں بجے، بزگ، خواتین اور سماج کے مختلف شعبوں سے وابستہ لوگوں نے اس تقریب میں شمولیت کی۔
اس دوران ایل جی منوج سنہا نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ضلع بارہمولہ میں جو اج اتنے لوگ جمع ہوئے ہے میں پہلے انتظامیہ کو شکرا ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب ہم منشیات کی بات کرتے ہے تو یہ ہم سب کی لڑائی ہے اور جموں کشمیر سے نشہ کو ختم کرنا کافی ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے بیداری پروگرام کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہر کسی جگہ پر ایسے پروگرام لگاتار ہو گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نشہ کرنا کتنا غلط ہے۔
اس دوران لوگوں نے اس پد یاترا ریلے میں کسیر تعداد میں شرکت کی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو اس لعنت سے ہر حال میں نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو سرکار اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس جموں کشمیر کو نشہ مکت کرنا ہے کیونکہ ہم۔نے گذشتہ برسوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان کو غمزہ کیا گیا ہے لیکن اب وقت بدل چکا ہے اور اب ہم سب مل پر جموں کشمیر کو ترقی کی رہ پر لے گے۔