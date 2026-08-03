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کتاب 'شاردہ ٹو سنسد' کی رونمائی، ایل جی منوج سنہا کا ملک کے تہذیبی ورثے اور جمہوری سفر پر اظہار خیال
ایل جی نے کہاکہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد وزیر اعظم مودی نے جموں و کشمیر کی امنگوں کو بھارت کی ترقی سے جوڑا۔
Published : August 3, 2026 at 7:05 AM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمای راجدہانی سرینگر میؔ آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اتوار کے روز ڈاکٹر اے ایچ شاہ کی تصنیف 'شاردہ ٹو سنسد' کی رسمِ رونمائی میں شرکت کی اور اس کتاب کو ایک اہم علمی کاوش قرار دیا، جو بھارت کے قدیم تہذیبی ورثے کو جدید بھارت کی جمہوری امنگوں سے جوڑتی ہے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے ڈاکٹر اے ایچ شاہ کو اس اہم تصنیف پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ کتاب محض ایک تاریخی بیان نہیں بلکہ ورثے اور امید کے درمیان ایک بامعنی مکالمہ ہے، جو ماضی کی دانائی کو موجودہ جمہوری اقدار سے جوڑتی ہے۔
ادب اور علمی تحقیق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ایل جی سنہا نے کہا کہ تاریخ، تہذیب اور ثقافت پر مبنی کتابیں نسلوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہیں اور اجتماعی یادداشت کے ذریعے روایات کو زندہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ’’شاردہ ٹو سنسد‘‘ قدیم شاردہ پیٹھ تہذیب کے تسلسل اور بھارت کے جمہوری اداروں کی مضبوطی کو ایک نئے زاویے سے پیش کرتی ہے۔
علم اور جمہوریت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جہاں شاردہ پیٹھ نے معاشرے کی علمی رہنمائی کی، وہیں پارلیمنٹ نے قوم کی امنگوں کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادب اور تحقیق انسانی فکر کو منور کرتے ہیں اور مختلف ادوار کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔
آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر میں ہونے والی پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے ایل جی سنہا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جموں و کشمیر کے عوام کی امنگوں کو ملک کی ترقی اور قومی خواہشات کے ساتھ جوڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑی برادری سمیت دیگر محروم طبقات کو بااختیار بنانا بھارت کے جمہوری سفر کا ایک تاریخی سنگ میل ہے، جسے آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔
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لیفٹیننٹ گورنر نے بھارت کی عظیم علمی روایت کا ذکر کرتے ہوئے نالندہ، تکش شیلا اور وکرم شیلا جیسے قدیم علمی مراکز کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمارتیں تباہ ہوسکتی ہیں، لیکن علم، مکالمے اور تعلیم کی ہندوستانی روایت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔
انہوں نے پہاڑی برادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس برادری نے تمام تر مشکلات کے باوجود اپنی زبان، لوک ادب، لوک موسیقی اور روایات کو محفوظ رکھا ہے۔ ان کے مطابق اس برادری کا زبانی ثقافتی ورثہ بہادری، ہم آہنگی اور پائیدار انسانی اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔
کتاب کے مرکزی خیال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’’شاردہ سے سنسد تک‘‘ کا سفر صرف پہاڑی برادری کا سفر نہیں بلکہ بھارت کا بھی سفر ہے، جو اپنی قدیم علمی روایات کو جمہوری اداروں تک لے آیا اور اپنی ثقافتی شناخت کو برقرار رکھا۔
لیفٹیننٹ گورنر نے بھارت کے تہذیبی ورثے کے تحفظ کے لیے مزید کوششوں پر زور دیتے ہوئے علماء، اساتذہ، فنکاروں اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ملک کی متنوع ثقافتی روایات کو دستاویزی شکل دیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی بہت سے دیہات غیر دستاویزی ہیں، کئی بولیوں پر سائنسی تحقیق ہونا باقی ہے اور متعدد لوک گیت ابھی تک محفوظ نہیں کیے گئے، لہٰذا ایسے ورثے کا تحفظ قومی ثقافتی ذخیرے کو مزید مالا مال کرے گا۔
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ایل جی سنہا نے نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ اپنی ثقافتی جڑوں سے وابستہ رہتے ہوئے جدت کو اپنائیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ کتاب بامعنی مکالمے کو فروغ دے گی، نئی تحقیق کی حوصلہ افزائی کرے گی اور بھارت کے عظیم تہذیبی ورثے کے احترام میں اضافہ کرے گی۔
جموں و کشمیر پہاڑی ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل پر ردعمل دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ متعلقہ قوانین کے نفاذ کے باوجود بعض عناصر جان بوجھ کر رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ عوام کے مسائل کے حل اور انہیں راحت فراہم کرنے کے لیے ایک مؤثر نظام قائم کیا جائے گا۔
اس موقع پر جموں و کشمیر پہاڑی ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ظفر اقبال مانہاس، مصنف ڈاکٹر اے ایچ شاہ، خوش دیو مینی، ڈاکٹر جہانگیر دانش، متعدد ممتاز ادبی شخصیات اور مختلف پہاڑی تنظیموں کے نمائندے موجود تھے۔