ایل جی منوج سنہا نے جموں میں پولیس دیوالی میلہ کا افتتاح کیا
لیفٹیننٹ گورنرمنوج سنہا نےپولیس دیوالی میلہ کا جائزہ لیا اور کہا کہ عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کرکےپولیس کےساتھ اپنی وابستگی کا اظہارکیا ہے۔
Published : October 14, 2025 at 6:09 PM IST
جموں( محمد اشرف گنائی): لیفٹیننٹ گورنر جموں و کشمیر منوج سنہا نے آج گلشن گراؤنڈ، جموں میں پولیس دیوالی میلہ کا شاندار افتتاح کیا۔ اس میلے میں خطے بھر کے شہریوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی، جو عوام اور پولیس کے درمیان مضبوط تعلقات اور باہمی اعتماد کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔اس ایک روزہ میلے میں ثقافتی پروگرام، لذیذ پکوانوں کے اسٹال، مقامی دستکاریوں اور دلکش سجاوٹ کے ذریعے ایک خوشگوار ماحول پیدا کیا گیا۔
میلہ خراجِ عقیدت تھا اُن شہداء کے نام جنہوں نے قوم کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔پولیس دیوالی میلہ نہ صرف تفریح کا ذریعہ بنا بلکہ عوام و پولیس رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا اہم ذریعہ بھی ثابت ہوا۔
افتتاح کے موقع پر ایل جی منوج سنہا نے پولیس کے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور مختلف اضلاع کی پولیس کی جانب سے قائم اسٹالز کا معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے حب الوطنی سے بھرپور ثقافتی پروگرام بھی ملاحظہ کیا اور منتظمین کی کاوشوں کو سراہا۔
جموں و کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر اعلیٰ سول و پولیس افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آئی جی جموں بھیمن سین توٹی نے کہا کہ اس میلے کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے پولیس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔