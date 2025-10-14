ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ایل جی منوج سنہا نے جموں میں پولیس دیوالی میلہ کا افتتاح کیا

لیفٹیننٹ گورنرمنوج سنہا نےپولیس دیوالی میلہ کا جائزہ لیا اور کہا کہ عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کرکےپولیس کےساتھ اپنی وابستگی کا اظہارکیا ہے۔

ایل جی منوج سنہا نے جموں میں پولیس دیوالی میلہ کا افتتاح کیا
ایل جی منوج سنہا نے جموں میں پولیس دیوالی میلہ کا افتتاح کیا (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں( محمد اشرف گنائی): لیفٹیننٹ گورنر جموں و کشمیر منوج سنہا نے آج گلشن گراؤنڈ، جموں میں پولیس دیوالی میلہ کا شاندار افتتاح کیا۔ اس میلے میں خطے بھر کے شہریوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی، جو عوام اور پولیس کے درمیان مضبوط تعلقات اور باہمی اعتماد کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔اس ایک روزہ میلے میں ثقافتی پروگرام، لذیذ پکوانوں کے اسٹال، مقامی دستکاریوں اور دلکش سجاوٹ کے ذریعے ایک خوشگوار ماحول پیدا کیا گیا۔

ایل جی منوج سنہا نے جموں میں پولیس دیوالی میلہ کا افتتاح کیا (ETV BHARAT)

میلہ خراجِ عقیدت تھا اُن شہداء کے نام جنہوں نے قوم کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔پولیس دیوالی میلہ نہ صرف تفریح کا ذریعہ بنا بلکہ عوام و پولیس رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا اہم ذریعہ بھی ثابت ہوا۔


افتتاح کے موقع پر ایل جی منوج سنہا نے پولیس کے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور مختلف اضلاع کی پولیس کی جانب سے قائم اسٹالز کا معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے حب الوطنی سے بھرپور ثقافتی پروگرام بھی ملاحظہ کیا اور منتظمین کی کاوشوں کو سراہا۔

جموں میں پولیس دیوالی میلہ کا انعقاد
جموں میں پولیس دیوالی میلہ کا انعقاد (ETV BHARAT)

مزید پڑھیں: فوج سنہ 1988 سے قبضے میں لی گئی 77 کنال اراضی کا معاوضہ ادا کرے: جموں وکشمیر ہائی کورٹ

جموں و کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر اعلیٰ سول و پولیس افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آئی جی جموں بھیمن سین توٹی نے کہا کہ اس میلے کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے پولیس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔

TAGGED:

POLICE PUBLIC MELA JAMMU
پولیس دیوالی میلہ
پولیس دیوالی میلہ کا افتتاح
DIWALI MELA
POLICE DIWALI MELA IN JAMMU

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.