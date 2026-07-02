ETV Bharat / jammu-and-kashmir

امرناتھ یاترا 2026 شروع، ایل جی منوج سنہا نے پہلے قافلے کو جموں سے روانہ کیا

ہزاروں یاتری پہلگام اور بالتل کے راستوں سے وادی کی جانب روانہ ہوئے، جہاں سے وہ اپنے اس مذہبی سفر کا آغاز کریں گے۔

امرناتھ یاترا کے پہلے قافلے کو ایل جی منوج سنہا نے روانہ کیا
امرناتھ یاترا کے پہلے قافلے کو ایل جی منوج سنہا نے روانہ کیا (Image credit: ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 2, 2026 at 7:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر اور شری امرناتھ شرائن بورڈ کے چیئرمین منوج سنہا نے جمعرات کی صبح جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس کیمپ سے امرناتھ یاترا 2026 کے پہلے قافلے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔

پہلے قافلے میں شامل ہزاروں یاتری سخت سکیورٹی انتظامات کے درمیان پہلگام اور بالتل کے راستوں سے وادیٔ کشمیر کی جانب روانہ ہوئے، جہاں سے وہ 'بابا برفانی' کے نام سے مشہور شیو لنگ کے درشن کے لیے اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔

امرناتھ یاترا کے پہلے قافلے کو ایل جی منوج سنہا نے روانہ کیا (Video credit: ETV Bharat)

انتظامیہ نے یاتریوں کی حفاظت، قیام و طعام، صحت، ٹرانسپورٹ اور دیگر بنیادی سہولیات کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ اس موقعے پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یاتریوں کو نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ نے یاترا کو پرامن و محفوظ بنانے اور خوش اسلوبی سے مکمل کرانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے ہیں۔

انہوں نے ملک بھر سے آنے والے عقیدت مندوں کے لیے کامیاب اور روحانی طور پر بابرکت یاترا کی دعا بھی کی۔ 57 روزہ امرناتھ یاترا کے دوران یاتری جنوبی کشمیر کے روایتی پہلگام راستے اور وسطی کشمیر کے بالتل راستے سے مقدس امرناتھ غار تک پہنچیں گے، جب کہ یاترا 28 اگست کو رکشا بندھن کے موقع پر اختتام پذیر ہوگی اور مجموعی طور پر 57 دنوں پر محیط ہوگی۔

TAGGED:

AMARNATH YATRA 2026
LG MANOJ SINHA
FIRST BATCH OF AMARNATH YATRA
امرناتھ یاترا 2026 شروع
AMARNATH YATRA STARTS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.