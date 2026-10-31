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ایل جی منوج سنہا نے ایس کے آئی سی سی میں ’رن فار یونٹی‘ کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا
اس تقریب کا انعقاد قومی اتحاد سالمیت اورایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو فروغ دینے کے مقصد سے کیا گیا
Published : October 31, 2026 at 1:16 PM IST
سری نگر (جاوید ڈار): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدہانی سینگر میں آج جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہفتہ کے روز سری نگر کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر (ایس کے آئی سی سی) میں ’رن فار یونٹی‘ کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ دوڑ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یومِ پیدائش کے موقع پر منائے جانے والے قومی یومِ اتحاد (راشٹریہ ایکتا دیوس) کی مناسبت سے منعقد کی گئی۔
اس تقریب کا انعقاد قومی اتحاد، سالمیت اور ’ایک بھارت، شریشٹھ بھارت‘ کے جذبے کو فروغ دینے کے مقصد سے کیا گیا، جس میں طلبہ، نوجوانوں، سرکاری افسران اور مختلف اداروں سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔اس موقع پر شرکاء نے قومی یومِ اتحاد کا حلف بھی لیا اور قومی اتحاد سالمیت اور سلامتی کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ دوڑ ایس کے آئی سی سی سے شروع ہوئی اور سری نگر کے بوٹینیکل گارڈن میں اختتام پذیر ہونے والی ہے۔
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واضح رہے کہ قومی یومِ اتحاد ہر سال 31 اکتوبر کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یومِ پیدائش اور ملک کے اتحاد و یکجہتی کے لیے ان کی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔