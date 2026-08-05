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جموں کشمیر:دہشت گردی متاثرین کے لواحقین میں سرکاری ملازمتوں کے تقرری نامے تقسیم
ایل جی منوج سنہا نے سرینگر میں منعقدہ تقریب میں کہا کہ "کوئی بھی معاوضہ اپنوں کی موت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔"
Published : August 5, 2026 at 4:28 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بدھ کے روز کہا کہ دہشت گردی متاثرین (یعنی دہشت گردی کے واقعات میں جان گنوانے والے شہریوں) کے لواحقین کو سرکاری ملازمت فراہم کرنا انصاف، بازآبادکاری اور باعزت روزگار کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی سے متاثرہ ہر ایک اہل خاندان کو حکومت کی جانب سے ضروری مدد فراہم کی جائے گی۔
بدھ کو سرینگر کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر (ایس کے آئی سی سی) میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران دہشت گردی کا نشانہ بننے والے شہریوں کے اہل خانہ میں تقرری نامے تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے اس موقع کو ان خاندانوں کے لیے جذباتی سنگ میل قرار دیا، جن میں سے بعض برسوں اور بعض دہائیوں سے امداد کے منتظر تھے۔
دہشت گرد حملوں میں جان گنوانے والے شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ "کوئی مالی امداد یا سرکاری ملازمت کسی اپنے کی کمی کو پوری نہیں کر سکتی۔ تاہم، متاثرہ خاندانوں کو باوقار انداز میں اپنی زندگی دوبارہ سنوارنے میں مدد دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔"
منوج سنہا نے مزید کہا کہ انتظامیہ جموں و کشمیر سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بھی پُرعزم ہے اور تمام سکیورٹی ایجنسیاں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے باہمی تعاون سے کام کر رہی ہیں۔ "دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ضروری ہے۔ یہ صرف حکومت اور سکیورٹی فورسز کی نہیں بلکہ جموں و کشمیر کے ہر عام شہری کی ضرورت ہے۔ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور اس کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پُرعزم ہیں۔"
دفعہ 370کی منسوخی پر ایل جی کا بیان
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو کی گئی آئینی تبدیلیاں جموں و کشمیر کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئیں، جن کے بعد معاشرے کے تمام طبقات کو یکساں آئینی حقوق ملے اور ان کے بقول کئی دہائیوں سے جاری امتیازی سلوک کا خاتمہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ان تبدیلیوں کے بعد مرکز کے 890 سے زائد قوانین مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نافذ ہوئے۔
منوج سنہا نے 5 اگست 2019 کو پارلیمنٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امیت شاہ نے بتایا تھا کہ برسوں کے دوران دہشت گردی کے باعث 41 ہزار 849 سے زیادہ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کے مطابق آئینی تبدیلیوں سے جمہوری ادارے مضبوط ہوئے اور جموں و کشمیر کے لوگوں کو مساوی حقوق کی فراہمی یقینی بنی۔
لیفٹیننٹ گورنر نے دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی میں ہونے والی تاخیر کو اجاگر کرنے کے لیے کئی مثالیں بھی پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ شوپیاں کے ولی محمد وانی، جنہیں 1993 میں دہشت گردوں نے قتل کر دیا تھا، کے خاندان کو 33 سال کے طویل انتظار کے بعد امداد ملی۔ انہوں نے بتایا کہ کپوارہ کے عبد الحمید بٹ اور ترال کے فاروق احمد میر کے خاندانوں کو بھی دو دہائیوں سے زیادہ انتظار کے بعد سرکاری ملازمت حاصل ہوئی۔
منوج سنہا کے مطابق انتظامیہ نے دہشت گردی سے متاثرہ کئی خاندانوں کی زمین اور جائیداد بھی واپس دلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیر التوا معاملات کا حساسیت کے ساتھ جائزہ لیا جا رہا ہے اور ہر حقیقی اور اہل خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔
کشمیری نوجوان ہمدردی نہیں موقع کے طلبگار
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں حکمرانی کا نظام پہلے سے زیادہ شفاف ہوا ہے اور اب بھرتیاں میرٹ اور جواب دہی کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے نوجوان ہمدردی نہیں بلکہ مواقع کے خواہاں ہیں اور وہ تعلیم، اختراع، کاروبار اور کھیل کے میدان میں ملک بھر کے اپنے ہم عمر نوجوانوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
کپوارہ کے ایک طالب علم کے ساتھ اپنی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں رکاوٹوں کے باعث بعض تعلیمی سیشن تقریباً سات برس تک طول پکڑ جاتے تھے، تاہم اب ڈگری کورس معمول کے مطابق تین برس میں مکمل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اسے بہتر حکمرانی اور استحکام کی عکاسی قرار دیا۔
جموں و کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران ہونے والی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ سڑکوں کے رابطے، سرنگوں، ہوائی اڈوں، تعلیمی اداروں اور صحت کے بنیادی ڈھانچے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سرمایہ کاریوں سے نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے خطاب میں کہا کہ انتظامیہ قانون کی حکمرانی پر مبنی ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، جہاں تنازعات کو جمہوری اداروں اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، جبکہ پائیدار امن کی بنیاد انصاف، سلامتی اور مساوی مواقع پر ہو۔
لیفٹیننٹ گورنر نے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے جان قربان کرنے والے جموں و کشمیر پولیس، فوج اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کو بھی خراجِ عقیدت پیش کیا۔
انہوں نے کہا: "لوگوں کا انصاف پر اعتماد مضبوط ہوا ہے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ تاریخ کے دردناک ابواب دوبارہ نہ دہرائے جائیں اور ہر شہری عزت، تحفظ اور امید کے ساتھ زندگی گزارے۔"
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