ڈیجیٹل ٹولز عوامی خدمات اور ہمہ جہت ترقی کے لیے کلیدی ہوں گی: ایل جی منوج سنہا
پالیسی سازی اور سٹریٹجک مینجمنٹ فورم کانفرنس کے دوران سنہا نے جدید دنیا میں بھارت کو درپیش چیلنجز، مواقع اور پالیسی پر روشنی ڈالی۔
Published : December 17, 2025 at 10:42 PM IST
جموں (اشرف گنائی): لیفٹیننٹ گورنرمنوج سنہانے بدھ کے روز آئی آئی ایم جموں میں منعقدہ ’وِکست بھارت 2047 ‘ کے حصول کے لیے پالیسی سازی اور سٹریٹجک منصوبہ بندی سے متعلق سٹریٹجک مینجمنٹ فورم کانفرنس سے خطاب کیا۔ یہ تین روزہ کانفرنس انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ (آئی آئی ایم) جموں نے سٹریٹجک مینجمنٹ فورم (ایس ایم ایف) اور نیتی آیوگ کے اِشتراک سے منعقد کیا ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے خطاب میں تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں بھارت کو درپیش چیلنجز، مواقع اور پالیسی سازوں و کاروباری رہنماؤں کے اہم کردار کو اُجاگر کیا۔ اُنہوں نے کہا کہ 'ہماری توجہ مائیکرو اکنامک استحکام اور تعلیم و صحت میں زیادہ سرمایہ کاری پر ہونی چاہیے۔ ڈیجیٹل ٹولز، شراکت پر مبنی حکمرانی، شفافیت، جوابدہی، منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل اور بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے مؤثر عوامی خدمات ہمہ جہت ترقی کے لیے کلیدی ہوں گی۔'
منوج سنہانے کہا کہ ہمارے بزرگوں کی بنیادی اقدار، اصول، نظریات اور اچھی حکمرانی کی قدریں ہمیں موجودہ چیلنجز سے نمٹنے اور ایک خوشحال مستقبل کی تعمیر میں رہنمائی فراہم کریں گی۔ اُنہوں نے اِس بات پر زور دیا کہ پالیسیاں عوام، صنعت، تجارت اور کاروبار کی ضروریات کے مطابق مرتب کی جانی چاہئیں اور یہ یقینی بنایا جانا چاہیے کہ اُن کی آواز سنی جائے۔ اُنہوں نے مزید کہا کہ صنعتی ترقی اور سماجی بہبود کے اقدامات کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہونے والی تیز رفتار ترقی بھارتی تاریخ میں بے مثال ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ ”میں جہاں بھی جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ہمارا عظیم ملک ترقی اور خوشحالی کی سمت گامزن ہے۔ ہماری مینوفیکچرنگ اور خدمات کے شعبے شاندار ترقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور صنعتی رہنماؤں میں عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نیا اعتماد پیدا ہوا ہے۔
'میں نے ہماری دیہی صنعتوں، ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹ کے شعبے کو بھی بہترین مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔' لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 'جامع اور مساوی ترقی وزیر اعظم کے ویژن کا مرکز ہے۔ حکومتی پالیسیوں میں روزگار کی تخلیق، چھوٹے کاروباروں کے لئے تعاون، عوامی سرمایہ کاری میں اِضافہ اور متوسط طبقے اور کاروباری اَفراد کو مالی طور پر بااِختیار بنانے پر توجہ دی گئی ہے تاکہ اقتصادی ترقی کا فائدہ ہر شہری تک پہنچے۔'
اُنہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ یقینی بنائیں گے کہ ماڈرن انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا جیسے پروگراموں کے فوائد ترقی تمام شہریوں تک پہنچیں۔ لیفٹیننٹ گورنرنے کہا کہ 'بہتر طرزِ حکمرانی نے نمایاں مثبت تبدیلیاں لائی ہیں اور مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پالیسیاں محض کاغذوں پر نہ ہوں بلکہ وہ جوابدہ، اخلاقی طور پر درست اور عمل پر مبنی ہوں تاکہ عوامی مفاد کو اوّلین ترجیح دی جا سکے۔'
انہوںنے جموں و کشمیر یوٹی کے وسیع مگر کم استعمال شدہ کان کنی کے شعبے سے استفادہ کر کے آمدنی کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنرنے کہا کہ 'جموں و کشمیر میں چونا پتھر، نیلم، لیتھیم اور دیگر معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ مؤثر منصوبہ بندی کے ذریعے آئندہ پانچ سے سات برسوں میں ہم سالانہ 15 ہزار کروڑ سے 20 ہزار کروڑ روپے کی اضافی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔'
انہوں نے ہائیڈرو پاور سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانے پر زور دیا اور بدلتی ہوئی اقتصادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جامع زرعی ترقیاتی پروگرام ( ایچ اے ڈی پی) میں ضروری ترامیم کی تجویز دی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ تقسیم پیدا کرنے والے ’اندرونی۔بیرونی‘ بیانیے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔اُنہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانیے کو پھیلانے والے ترقی کے عمل میں رُکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اُنہوں نے یہ بھی کہا کہ دشوار گزار علاقوں، پہاڑوں اور گھنے جنگلات میں چھپے دہشت گردوں کا جلد خاتمہ کر دیا جائے گا۔
لیفٹیننٹ گورنر نے بسوہلی مصوری نمائش کا اِفتتاح کیا۔ اس موقعے پر بسوہلی مصوری ورکشاپ کی اختتامی نشست اور بسوہلی مصوری فنکاروں کی لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے ستائش بھی کی گئی۔ اُنہوں نے کہا کہ ”بسوہلی مصوری ہمارا انمول ثقافتی ورثہ ہے جو موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لئے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ میں آئی آئی ایم جموں اور اِندرا گاندھی نیشنل سینٹر فار دی آرٹس (آئی جی این سی اے) کو اس منفرد اَقدام کی سراہنا کرتا ہوں۔'
افتتاحی سیشن میں ڈائریکٹر آئی آئی ایم جموں پروفیسر بی ایس سہائے، چیئرمین جوائنٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن جموں و کشمیر و لداخ آر کے چودھری، اقتصادی مشیر نیتی آیوگ سبھاش چندر مینا، بانی چیئرمین سٹریٹجک مینجمنٹ فورم پروفیسر ارون ادتیہ سہائے، صوبائی کمشنر جموں رمیش کمار، ریجنل ڈائریکٹر آئی جی این سی اے شروتی اوستھی، ماہرین تعلیم، پالیسی ساز، محققین، صنعتی رہنما، فنکار اور طلبا نے شرکت کی۔
