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لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے تھرڈ سی آئی آئی جے اینڈ کے ہیلتھ کانکلیو کا افتتاح کیا
کنکلیو میں صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد، صنعت کے رہنماؤں اور پالیسی سازوں کی شرکت کا مشاہدہ کیا گیا۔
Published : August 29, 2026 at 10:33 PM IST
سرینگر : (پرویز الدین) لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہفتے کو سرینگر میں تھرڈ سی آئی آئی جے اینڈ کے ہیلتھ کانکلیو کا افتتاح کیا اور کہا کہ یہ صحت کی دیکھ بھال کے جدید مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔
اس موقع پر بات کرتے انہوں نے کہا کہ ٹیلی میڈیسن سے لے کر ڈرون سے فراہم کردہ خون کے یونٹ،اے آئی سے چلنے والی تشخیص سے لے کر سولر کولڈ چین تک، مستقبل کی صحت کی دیکھ بھال کا روڈ میپ واضح ہے کہ سب کے لیے قابل رسائی، سستی اور مساوی صحت کی دیکھ بھال ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ نئے ایمس، میڈیکل کالجز اور ڈیجیٹل ہیلتھ مشنز کے ساتھ، جموں و کشمیر صحت کے شعبے میں جدت اور لچک کا مرکز بن رہا ہے۔ کنکلیو میں صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد، صنعت کے رہنماؤں اور پالیسی سازوں کی شرکت کا مشاہدہ کیا گیا جنہوں نے جموں و کشمیر میں صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کو مضبوط بنانے پر غور کیا۔
واضح رہے اس سے قبل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نیشنل سپورٹس ڈے پر مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں وکشمیر میں نچلی سطح پر کھیلوں کے بنیادی نظام کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ وہیں انہوں نے کہا کہ کھیلوں کی ترقی کو صرف حکومت یا سرکاری سطح پر چھوڑا نہیں جا سکتا بلکہ نوجوان کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے نجی شعبے کی وسیع تر شراکت کی بھی ضرورت ہے۔