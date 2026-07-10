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ایل جی انتظامیہ کو 13 جولائی کے شہداء کو پرامن خراجِ عقیدت پیش کرنے کی تقریب منعقد کرنے کی اجازت دینی چاہیے، حسنین مسعودی
اجلاس کے دوران مختلف وفود اور مقامی شہریوں نے اپنے مسائل، مطالبات اور ترقیاتی ضروریات رکنِ اسمبلی کے سامنے پیش کئے۔
Published : July 10, 2026 at 10:21 PM IST
پلوامہ : (سید عادل مشتاق) ایم ایل اے ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کو 13 جولائی کے شہداء کو پرامن خراجِ عقیدت پیش کرنے کی تقریب منعقد کرنے کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔
ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے کہا کہ ریاستی درجہ کی بحالی ملک کی مجموعی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ مرکزی حکومت اپنے وعدے کے مطابق جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ جلد از جلد بحال کرے۔
ضلع پلوامہ کی تحصیل کاکاپورہ میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے رکنِ اسمبلی اور ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی کی قیادت میں ایک عوامی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں علاقے کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
اجلاس کے دوران مختلف وفود اور مقامی شہریوں نے اپنے مسائل، مطالبات اور ترقیاتی ضروریات رکنِ اسمبلی کے سامنے پیش کئے۔ حسنین مسعودی نے عوام کی شکایات اور مطالبات کو بغور سنا اور یقین دلایا کہ تحصیل کاکاپورہ کی ہمہ جہت ترقی اور جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے کہا کہ 13 جولائی کے شہداء نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اس لیے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کی یاد میں پرامن خراجِ عقیدت کی تقریب منعقد کرنے کی اجازت دے۔
ریاستی درجہ کی بحالی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اپنے مؤقف پر قائم ہے اور مرکزی حکومت کو اپنے وعدے کے مطابق جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ جلد از جلد بحال کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق ریاستی درجہ کی بحالی نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ پورے ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے۔
جسٹس حسنین مسعودی نے جنتَر منتر پر ریاستی درجہ کی بحالی کے مطالبے کو لے کر مجوزہ احتجاج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد کھوئے ہوئے حقوق کی بحالی کی جدوجہد کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اتحاد اور دیگر مدعو سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اس احتجاج میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ مرکز کو ایک مضبوط اور واضح پیغام دیا جا سکے کہ جموں و کشمیر کے حقوق کی بحالی ناگزیر ہے۔