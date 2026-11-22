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ایل جی انتظامیہ اور عمر سرکار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں: آغا روح اللہ
آغا روح اللہ نے کہاکہ بھرتی عمل میں بدعنوانی کی غیرجانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہئیں اور انتخاب لڑنے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کروں گا۔
Published : November 22, 2026 at 4:23 PM IST
اونتی پورہ: سابق رکنِ پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے موجودہ حکومت پر نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں ناکامی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں بے روزگاری کا مسئلہ مسلسل سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اور نوجوان اپنے مستقبل کے حوالے سے شدید تشویش اور مایوسی کا شکار ہیں، تاہم ایل جی انتظامیہ اور عمر عبداللہ کی منتخب سرکار اس محاذ پر مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔
موصوف نے ان خیالات کا اظہار آج بارسو، اونتی پورہ میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا کسی بھی منتخب حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے موجودہ حالات میں حکومت اس اہم ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ آغا روح اللہ مہدی نے حال ہی میں سامنے آنے والے مبینہ بدعنوانی اور بھرتی عمل سے متعلق ریکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے معاملات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو شفاف اور منصفانہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے بجائے انہیں مزید مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار کیا جا رہا ہے۔
آغا روح اللہ مہدی نے کہا کہ بھرتی کے عمل میں شفافیت اور جوابدہی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ نوجوان برسوں کی محنت اور تیاری کے بعد سرکاری ملازمتوں کے حصول کی امید رکھتے ہیں۔ ایسے میں اگر بھرتی کے عمل میں بے ضابطگیاں اور بدعنوانی کے الزامات سامنے آئیں تو اس سے نوجوانوں کا نظام پر اعتماد بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ سابق رکنِ پارلیمنٹ نے اس بات پر زور دیا کہ منتخب اور غیر منتخب دونوں طرح کی حکومتوں کو نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو محض وعدوں اور اعلانات کی نہیں بلکہ عملی طور پر روزگار کے مواقع، شفاف بھرتی نظام اور بہتر مستقبل کی ضمانت درکار ہے۔
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انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت بھرتی عمل میں سامنے آنے والی مبینہ بے ضابطگیوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات یقینی بنائے اور ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائے تاکہ اہل اور مستحق امیدواروں کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ سرینگر-بڈگام پارلیمانی نشست پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں قسمت آزمائی کریں گے، ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد اس بارے میں کوئی فیصلہ لیں گے۔