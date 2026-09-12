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حافظ سعید پاکستان سے کشمیر میں دہشت گردانہ سرگرمیاں انجام دے رہا، این آئی اے کا دعویٰ، عدالت نے پھر غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر دیا
جموں کی خصوصی عدالت نے ممنوعہ تنظیم لشکرِ طیبہ کے بانی حافظ سعید کے خلاف دوسری مرتبہ ناقابلِ ضمانت وارنٹ جاری کر دیا۔
Published : September 12, 2026 at 12:54 PM IST
سرینگر: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے جموں کی ایک خصوصی عدالت کو مطلع کیا ہے کہ لشکرِ طیبہ کا بانی حافظ سعید اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور مبینہ طور پر جموں و کشمیر میں سرگرم دہشت گرد گروپوں کو ہتھیار، فنڈز اور ہدایات فراہم کر رہا ہے۔
ایجنسی کی جانب سے فراہم کردہ اس معلومات کے بعد، عدالت نے دو ماہ کے عرصے میں سعید کے خلاف دوسرا ناقابلِ ضمانت وارنٹ جاری کیا۔ یہ وارنٹ مرکز کے زیرِ انتظام علاقے میں سرگرم ایک مبینہ دہشت گرد نیٹ ورک سے متعلق مقدمے کے سلسلے میں جاری کیا گیا۔
این آئی اے نے 'بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا' کی دفعہ 75 کے تحت وارنٹ کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ ایجنسی نے ایک نامزد دہشت گرد اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سرگودھا کے رہائشی سعید کو مفرور ملزم قرار دیا۔
یہ معاملہ رواں سال کے اوائل میں سرینگر کے مضافات میں واقع علاقے 'پانڈچ' میں سیکیورٹی چیکنگ کے دوران محمد نقیب بھٹ کی گرفتاری کے بعد سامنے آیا۔ تفتیش کاروں نے 'بٹ پورہ' کے رہائشی بھٹ کے قبضے سے چینی ساختہ گرینیڈ اور 15 زندہ کارتوس برآمد کیے۔
بھٹ کے خلاف زکورہ پولیس اسٹیشن میں 'غیر قانونی سرگرمیاں (انسداد) ایکٹ (یو اے پی اے)، 'آرمز ایکٹ' اور 'دھماکہ خیز مواد ایکٹ' کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔
بعد کی تحقیقات میں مبینہ طور پر ایک وسیع دہشت گرد نیٹ ورک کا انکشاف ہوا۔ لشکرِ طیبہ اور اس کی ذیلی تنظیم 'دی ریزسٹنس فرنٹ' (ٹی آر ایف) سے وابستہ کئی افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران دو پاکستانی شہریوں کو بھی حراست میں لیا گیا۔
این آئی اے کے مطابق، تفتیش کے دوران سعید کا مبینہ کردار سامنے آیا۔ ایجنسی نے عدالت کو بتایا کہ گرفتار پاکستانی شہری مبینہ طور پر اس سے منسلک تھے۔
اپنی رپورٹ میں ایجنسی نے کہا، "سعید پاکستان سے کارروائیاں انجام دے رہا ہے اور وادی کشمیر میں سرگرم دہشت گردوں کو ہتھیار، فنڈز اور ہدایات فراہم کر رہا ہے۔" ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ وہ جان بوجھ کر گرفتاری سے بچ رہا ہے۔
این آئی اے نے سعید کو ایک کالعدم دہشت گرد تنظیم کا "امیر/سربراہ/بانی" قرار دیا۔ ایجنسی نے عدالت کو مطلع کیا کہ تفتیش کے دوران اکٹھی کی گئی معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود ہے اور قانونی کارروائی سے بچ رہا ہے۔ این آئی اے ایکٹ کے تحت مقدمے کی سماعت کرنے والے خصوصی جج پریم ساگر نے ایجنسی کے دلائل سننے کے بعد آٹھ ستمبر کو مشاہدہ کیا کہ تفتیش کے دوران سعید کی مبینہ شمولیت سامنے آئی ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ وہ مبینہ طور پر دہشت گردی میں ملوث تھا اور تفتیشی ایجنسی روایتی ذرائع سے اس کی پیشی یقینی بنانے میں ناکام رہی۔
نتیجتاً، عدالت نے اس کے خلاف ناقابلِ ضمانت وارنٹ جاری کر دیا۔
یہ نیا حکم جموں میں خصوصی این آئی اے عدالت کی جانب سے دو ماہ کے عرصے میں سعید کے خلاف جاری کیا جانے والا اس نوعیت کا دوسرا وارنٹ ہے۔
عدالت نے اس سے قبل 8 جولائی کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں سعید کے خلاف پہلا ناقابلِ ضمانت وارنٹ جاری کیا تھا۔ مقدمے میں پیش کی گئی تفصیلات کے مطابق، اس حملے میں 25 سیاح اور ایک مقامی رہائشی ہلاک ہوئے تھے۔
'لشکرِ طیبہ' کے بانی حافظ سعید کو بھارت اور دیگر ممالک نے دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ 'لشکرِ طیبہ' پاکستان میں قائم ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو 2008 کے ممبئی حملوں سمیت متعدد حملوں میں ملوث رہی ہے۔
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