پلوامہ محکمہ جنگلی حیات کی کوششوں سے تیندوا پکڑا گیا، علاقہ کے لوگوں نے راحت کی سانس لی
پلوامہ کے مونگامہ اور ملحقہ علاقوں میں ایک تیندوے کی دہشت کے بعد محکمہ جنگی حیات نے اس پر قابو پالیا۔
Published : November 25, 2025 at 1:43 PM IST
پلوامہ : محکمہ جنگلی حیات کی بروقت کارروائی اور مسلسل کوششوں کے نتیجے میں مونگامہ اور ملحقہ علاقوں میں دہشت پھیلانے والے تیندوا رات دیر گئے کامیابی کے ساتھ قابو کر لیا گیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی فضا ختم ہوگئی اور لوگوں نے راحت کی سانس لی۔
گزشتہ کئی دنوں سے تیندوے کی موجودگی نے مونگامہ، درباگہ اور قریبی بستیوں میں معمول کی زندگی کو شدید متاثر کر رکھا تھا۔ لوگوں نے گھروں سے نکلنا کم کر دیا تھا جبکہ اسکول جانے والے بچوں اور کھیتوں میں کام کرنے والوں میں بھی سخت خوف پایا جا رہا تھا۔ محکمہ جنگلی حیات کو اطلاع ملتے ہی ایک ماہر ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور ٹریس اینڈ کیپچر آپریشن شروع کیا۔ اس مشترکہ کارروائی میں جنگلی حیات محکمہ، جموں و کشمیر پولیس، اور مقامی رضاکاروں نے بھرپور حصہ لیا۔
کئی گھنٹوں کی تلاش اور حکمتِ عملی کے بعد ٹیم نے تیندوے کو محفوظ طریقے سے ٹرانکولائز کرکے قابو میں لے لیا۔ مقامی لوگوں نے ٹیم کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ’’محکمہ جنگلی حیات نے بروقت کارروائی کرکے بڑے سانحے کو ٹال دیا۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے علاقے کے لوگوں کو خوف و ہراس سے نجات دلائی۔‘‘
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران جنگلی جانوروں کا انسانی آبادیوں کی طرف رخ بڑھ رہا ہے، جس کے باعث ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے واقعات میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2023–24 میں 16 افراد ہلاک اور 124 زخمی ہوئے،جبکہ 2024–25 میں بھی 16 اموات اور 145 زخمی ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کی ایک بڑی وجہ جنگلات کا تیزی سے کٹاؤ اور جنگلی جانوروں کے قدرتی مسکن کی کمی ہے، جس کے باعث وہ خوراک کی تلاش میں دیہات اور رہائشی علاقوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ اس مسئلے سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جبکہ ضلع پلوامہ میں بھی جنگلی جانوروں کی آمد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو تشویش کا باعث بنتا جا رہا ہے۔