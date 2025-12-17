ETV Bharat / jammu-and-kashmir

راجپورہ میں تیندوے کو کامیابی سے قابو کر لیا گیا، عوام نے راحت کی سانس لی

تیندوا گزشتہ چند دنوں سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رہا تھا جس سے لوگوں میں تشویش پیدا ہو چکی تھی۔

Leopard successfully captured in Rajpura people breathe a sigh of relief Urdu News
راجپورہ میں تیندوے کو کامیابی سے قابو کر لیا گیا (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 17, 2025 at 11:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ، جموں و کشمیر (سید عادل علی مشتاق): ضلع پلوامہ کے راجپورہ علاقے کے گاؤں حاجن پائیں میں وائلڈ لائف ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک تیندوے کو کامیابی کے ساتھ قابو میں لے لیا، جس سے مقامی آبادی نے سکھ کا سانس لیا۔ مذکورہ تیندوا گزشتہ چند دنوں سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رہا تھا جس سے لوگوں میں تشویش پیدا ہو چکی تھی۔


وائلڈ لائف محکمہ کے مطابق انہیں گاؤں حاجن پائیں اور اس کے ملحقہ علاقوں میں تیندوے کی موجودگی کی اطلاع موصول ہوئی تھی، جس کے فوراً بعد مدثر احمد بٹ کی قیادت میں وائلڈ لائف ٹیم کو موقع پر روانہ کیا گیا۔ ٹیم نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر کیج اور جال نصب کیے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ سرچ آپریشن شروع کیا۔

راجپورہ میں تیندوے کو کامیابی سے قابو کر لیا گیا (ETV Bharat)
Leopard successfully captured in Rajpura people breathe a sigh of relief Urdu News
تیندوے کو پکڑنے والی ٹیم (ETV Bharat)

طبی جانچ کے بعد محفوظ جنگلی علاقے میں چھوڑ دیا گیا

کئی گھنٹوں کی مسلسل محنت اور پیشہ ورانہ حکمتِ عملی کے بعد وائلڈ لائف ٹیم تیندوے کو زندہ حالت میں قابو کرنے میں کامیاب رہی۔ کارروائی کے دوران کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ افسروں کے مطابق تیندوے کو مکمل طبی جانچ کے بعد محفوظ جنگلی علاقے میں چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ قدرتی توازن برقرار رہے۔

Leopard successfully captured in Rajpura people breathe a sigh of relief Urdu News
راجپورہ میں تیندوے کو کامیابی سے قابو کر لیا گیا (ETV Bharat)
Leopard successfully captured in Rajpura people breathe a sigh of relief Urdu News
راجپورہ میں تیندوے کو کامیابی سے قابو کر لیا گیا (ETV Bharat)

جنگلی جانوروں کی موجودگی کی صورت میں اطلاع دیں

مقامی لوگوں نے وائلڈ لائف محکمہ اور ٹیم کی بروقت کارروائی کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ محکمۂ وائلڈ لائف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جنگلی جانوروں کی موجودگی کی صورت میں گھبراہٹ کے بجائے فوری طور پر متعلقہ محکمے کو اطلاع دیں اور خود سے کسی قسم کی کارروائی سے گریز کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

کشمیر کے مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں کی دہشت، وائلڈ لائف شمالی کشمیر رینج وارڈن کا خصوصی انٹرویو

پلوامہ کے رہائشی علاقوں میں تیندوا کی موجودگی، محکمہ وائلڈ لائف متحرک LEOPARD IN PULWAMA

محکمہ وائلڈ لائف کے ملازموں کا وزیراعلیٰ کے دفتر کے روبرو احتجاج، اجرت کی واگذاری کا مطالبہ

کشمیر: تیندوے کا دہشت ختم، مادہ اور اسکے تین بچے وائلڈ لائف کی گرفت میں

مہاراشٹر کے نوجوان نے منایا سانپ کا 'برتھ ڈے'، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد گرفتار

کشمیر میں جنگلی جانوروں کا قہر، دو سال میں 92 مویشیوں کی چیر پھاڑ

کشمیر کے کئی علاقوں میں جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت سے تشویش

ترال: جنگلی جانوروں کی سرگرمیوں سے عوام میں تشویش کی لہر

کشمیر، مادہ تیندوے کو تین بچوں سمیت کیا گیا ریسکیو

TAGGED:

RAJPURA LEOPARD CAPTURED
LEOPARD IN KASHMIR
LEOPARD IN PULWAMA
LEOPARD CAPTURED IN RAJPURA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.