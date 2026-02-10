ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام: بیروہ میں تیندوے کا حملہ، پانچ بھیڑیں ہلاک، چھ زخمی
واقعے کے فوراً بعد محکمہ سے وابستہ ایک ٹیم موقعے پر پہنچی اور زخمی جانوروں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔
Published : February 10, 2026 at 6:59 AM IST
بڈگام: (محمد عارف وانی) جموں و کشمیر کے ضلع بڈگام کے بیرواہ علاقے کے گاؤں لاربل میں تیندوے کے حملے کے نتیجے میں پانچ بھیڑیں ہلاک جب کہ چھ دیگر زخمی ہو گئیں۔ اس واقعے کی وجہ سے مویشی پالنے والے ایک خاندان کو شدید مالی نقصان پہنچا۔
حکام کے مطابق تیندوے نے مجموعی طور پر 12 بھیڑوں پر حملہ کیا۔ متاثرہ مویشی لاربل کے رہائشی بشیر احمد شیخ ولد محمد اکبر شیخ کے تھے، جن کا روزگار مکمل طور پر انہیں مویشیوں پر منحصر ہے۔
واقعے کے فوراً بعد محکمہ سے وابستہ ایک ٹیم موقعے پر پہنچی اور زخمی جانوروں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمی بھیڑوں کی حالت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔
مقامی لوگوں نے رہائشی علاقوں کے قریب جنگلی جانوروں کی بڑھتی نقل و حرکت پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے فوری حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ مویشیوں کے مالک نے نقصان پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے حکام سے فوری امداد اور معاوضے کی اپیل کی ہے۔
ادھر محکمہ وائلڈ لائف جموں و کشمیر نے رہائشیوں کو چوکس رہنے اور انسانی و جنگلی حیات کے تصادم سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی۔ حکام نے کہا کہ علاقے میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات زیر غور ہیں۔
مزید پڑھیں:
بھیڑوں کی چیر پھاڑ کرنے والا تیندوا ہنوز محکمہ وائلڈ لائف کی گرفت سے باہر، عوام خوفزدہ