ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کا مطالبہ، لداخ میں 12 مارچ کو احتجاجی مارچ متوقع
یوٹی لداخ کی تقریبا سبھی سیاسی، سماجی و مذہبی تنظیمیں ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کے مطالبات کے حق میں متحد ہیں۔
Published : March 10, 2026 at 6:58 PM IST
سرینگر: یونین ٹیریٹری لداخ میں ریاستی درجہ اور آئین کے چھٹے شیڈول میں شمولیت کے مطالبات کے حق میں 12 مارچ کو ایک پُرامن احتجاجی ریلی برآمد کیے جانے تیاریاں کی جا رہی ہہیں۔ لیہہ ایپکس باڈی (LAB) نے لداخی باشندوں سے پُرامن احتجاجی مارچ میں شریک ہونے کی اپیل کی ہے۔ لداخ کی بیشتر سیاسی و سماجی تنظیمیں بشمول لیہہ ایپکس باڈی و کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) کافی عرصے سے لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
ہائی پاورڈ کمیٹی کے رکن اور لیہ ایپکس باڈی کے چیئرمین چیرنگ دورجے لارکُک کا کہنا ہے کہ اس ریلی کا مقصد چھٹے شیڈول، ریاستی درجہ کے علاوہ سماجی کارکن سونم وانگچک کی رہائی جیسے مطالبات پر بات چیت دوبارہ شروع کیے جانے کے لیے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "حکومت کے ساتھ بات چیت میں تاخیر ہو رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس معاملے پر سنجیدہ نہیں ہے۔ گزشتہ سال احتجاج کے بعد جو عدالتی کمیشن بنایا گیا تھا اس کی کارروائی بھی سست ہے اور نوجوان عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔" انہوں نے مطالبہ کیا کہ کارکنوں کے خلاف درج مقدمات واپس لیے جائیں۔
یاد رہے کہ لداخ میں گزشتہ سال اس احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے تھے جب ماحولیاتی کارکن سونم وانچوک کی 14 دن کی بھوک ہڑتال کے بعد 24 ستمبر کو مقامی باشندوں اور پولیس کے مابین جھڑپیں ہوئیں۔ اس واقعے میں چار افراد ہلاک اور تقریباً 90 زخمی ہوئے تھے۔ ان احتجاجوں کے لیے سونم وانگچوک کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انہیں نیشنل سیکورٹی ایکٹ (NSA) کے تحت مقدمہ درج کر کے راجستھان کی جودھپور جیل منتقل کیا گیا۔ ان کی حراست کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی جو اس وقت زیر سماعت ہے۔
لارکُک نے مزید کہا کہ "فروری میں ہوئی میٹنگ میں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے کی قیادت والی ہائی پاورڈ کمیٹی نے لداخ کے مطالبات کو "نا قابل عمل" قرار دیا۔ ان کے مطابق "حکومت کی درخواست پر نمائندوں نے اپنے مطالبات کے حق میں 26 صفحات پر مشتمل تجویز بھی پیش کی لیکن بعد میں کہا گیا کہ یہ مطالبات ممکن (قابل عمل)نہیں۔"
لارکک کا مزید کہنا ہے کہ ابتدائی منصوبے کے مطابق ہیہ ریلی لیہہ چوک سے شروع ہو کر پولو گراؤنڈ جائے گی۔ اور اجازت ملنے کے بعد لیہہ ایپکس باڈی کے رہنما ریلی سے خطاب کریں گے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ انتظامیہ نے ریلی کی اجازت دی ہے یا نہیں۔
