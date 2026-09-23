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کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار: جموں میں روہنگیا پناہ گزینوں کی عارضی جھگیوں کی مسماری کے بعد انسانی بحران شدید
انسانی بحران کا سب سے دردناک پہلو معمر اور لاچار ماں، حسینہ بانو، جن کے بیٹے گزشتہ پانچ برسوں سے ہیرانگر جیل میں بند ہیں۔
Published : September 23, 2026 at 1:29 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں سے ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے، جہاں روہنگیا پناہ گزینوں کی عارضی جھگیوں کو مسمار کر دیا گیا ہے، جس کے بعد درجنوں خاندان کھلے آسمان تلے بے بس و لاچار بیٹھے ہیں۔ ان متاثرین کے بیشتر رشتہ دار، جن میں ان کے سرپرست اور والدین شامل ہیں، کٹھوعہ کے ہیرانگر ہولڈنگ سینٹر (جیل) میں گزشتہ چند برسوں سے قید ہیں۔ جھگیاں ٹوٹنے اور خراب معاشی صورت حال کے باعث یہ متاثرہ خاندان بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں۔
اس انسانی بحران کا سب سے دردناک پہلو ایک معمر اور لاچار ماں، حسینہ بانو کی کہانی ہے۔ حسینہ بانو کے بیٹے محمد شاہ گزشتہ پانچ برسوں سے ہیرانگر جیل میں بند ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ بوڑھی ماں اپنے ایک معذور بیٹے اور چار پوتیوں (کل پانچ بچوں) کی اکیلی دیکھ بھال کر رہی ہے۔
روتے ہوئے اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے حسینہ بانو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "میرا بیٹا محمد شاہ پانچ سال سے ہیرانگر جیل میں ہے۔ اس کے پانچ بچے میرے ساتھ ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر میں کہاں جاؤں؟ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ سر چھپانے کی جگہ۔ اگر حکومت نے ہمیں مارنا ہی ہے، تو یہیں مار دے۔"
حسینہ بانو کی پوتی، شابوکن نہار نے بھی اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے محمد اشرف گنائی کو بتایا کہ اس کے والدین گزشتہ پانچ چھ برسوں سے ہیرانگر جیل میں قید ہیں اور وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ بے سروسامانی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔
ایک اور پناہ گزین، محمد عارف نے صورتحال کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد گزشتہ چار سال سے ہیرانگر ڈیٹینشن سینٹر میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ "ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ یا تو ہمارے والدین کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے، یا اگر ہمیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے تو ہمارے باپ کو بھی ہمارے ساتھ رہا کیا جائے۔ یہاں ایسے کئی بچے ہیں جن کے ماں باپ دونوں جیل میں قید ہیں اور وہ باہر اکیلے ہیں۔ اگر ہماری جھگیاں توڑ دی گئیں، تو یہ معصوم بچے کہاں جائیں گے؟"
میانمار میں جاری تشدد اور عدم تحفظ کی وجہ سے یہ پناہ گزین اپنے وطن واپس لوٹنے سے بھی خوفزدہ ہیں۔ جھگیوں کی تباہی اور معاشی طور پر مکمل بے بس ہو جانے کے بعد، ان خاندانوں کے سامنے اب بقا کا شدید بحران کھڑا ہو گیا ہے۔ شدید روتے بلکتے بچوں اور بوڑھوں کی آہ و زاری اس وقت جموں کے کھلے آسمان تلے انسانی رحم و کرم کی منتظر ہے۔
تاہم، ان پناہ گزینوں کی اس ابتر صورتحال میں سیاسی و سماجی دباؤ نے گزشتہ چند برسوں سے مزید شدت پیدا کر دی ہے۔ جموں میں متعدد دائیں بازو کی تنظیموں اور مقامی سیاسی گروہوں کی جانب سے روہنگیا پناہ گزینوں کے خلاف مسلسل احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور ان کی فوری جلاوطنی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ ان تنظیموں کا مؤقف ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم یہ پناہ گزین مقامی وسائل پر بوجھ ہیں اور ڈیموگرافک (آبادیاتی) تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی خدشات کا باعث بن رہے ہیں۔
دوسری جانب، متاثرہ روہنگیا پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اعلیٰ کمشنر برائے پناہ گزین ( یو این ایچ سی آر ) کے جاری کردہ کارڈ کے حامل ہیں۔ ان کا مؤقف ہے کہ وہ میانمار میں ہونے والے مظالم اور نسل کشی کے خوف سے اپنی جانیں بچا کر یہاں آئے تھے اور یو این ایچ سی آر کا کارڈ ان کی پناہ گزین کی حیثیت کا ثبوت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کارڈ کے باوجود نہ تو ان کی عارضی جھگیوں کو گرانے سے روکا جا سکا ہے اور نہ ہی ان کے قید رشتہ داروں کی رہائی ممکن ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے وہ قانون اور سیاسی مخالفت کی دوہری چکی میں پس رہے ہیں۔
جموں کے نروال بالا علاقے میں رہنے والے روہنگیا پناہ گزینوں کی بستی کو جموں کے ضلع کلکٹر کی عدالت نے 11 اگست سال 2026 کو جموں اور کشمیر لینڈ ریونیو ایکٹ 1996 کی دفعہ 133-A کے تحت قانونی نوٹس جاری کیا تھا۔ یہ نوٹس نروال بالا گاؤں کے کئی خسرہ نمبروں پر موجود مقامی زمینداروں کو بھیجے گئے تھے۔ حکومتی نوٹس میں بتایا گیا کہ زرعی اراضی کو کاشتکاری کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، خاص طور پر بغیر اجازت کے جھونپڑیوں اور عارضی ڈھانچوں کی تعمیر کی گئی ہے۔ نوٹس میں دفعہ 133-C کے تحت قانونی کارروائی کی دھمکی دیتے ہوئے زمینداروں کو عدالت میں طلب کیا گیا تھا۔ اس الٹی میٹم کے بعد، کریانی تالاب اور شیو مندر کے قریب رہنے والے خوفزدہ زمینداروں نے یہ نوٹس براہِ راست اپنے کرایہ داروں (پناہ گزینوں) کو تھما دیے ہیں، جس کے باعث سینکڑوں بے گھر خاندان فوری طور پر وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔