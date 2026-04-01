جموں عدالت میں چار ملزمان پر وکلا کا حملہ، معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا
حملہ آوروں وکلا نے عدالت میں کمرہ بند کرکے ملزمان کو بری طرح پیٹا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوگئے۔
Published : April 1, 2026 at 7:55 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) جموں کی ایک عدالت میں اس وقت ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی جب ہندو دیوی کالی سے منسوب مذہبی رسومات کا مذاق اڑانے کے الزام میں گرفتار چار ملزمان پر وکلا کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ملزمان اپنی عبوری ضمانت کو مستقل بنانے کی سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہوئے تھے۔
ملزمان کے خلاف ستواری پولیس اسٹیشن میں بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) 2023 کی دفعہ 299 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جو مذہبی جذبات کو مجروح کرنے سے متعلق ہے۔ بعد ازاں چار ملزمان کو 16 مارچ کو مختلف شرائط کے ساتھ عبوری ضمانت دی گئی تھی۔ متاثرہ ملزمان کے وکیل ایڈووکیٹ وشال گپتا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ان کے چاروں موکل جب ضمانت کی سماعت کے لیے عدالت پہنچے تو کچھ وکلا نے، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آر ایس ایس، بجرنگ دل اور بی جے پی سے وابستہ ہیں، کمرہ عدالت کے اندر ہی ان پر حملہ کر دیا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ حملہ آوروں نے کمرہ بند کر کے ملزمان کو بری طرح پیٹا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے اور خون میں لت پت حالت میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے بعد ازاں انہیں عدالت کے پولیس چوکی لے جایا گیا۔ وکیل کے مطابق،جج آج اس بات پر فیصلہ کرنے والی تھیں کہ آیا ملزمان کی عبوری ضمانت کو مستقل بنایا جائے یا نہیں تاہم اس دوران پیش آئے اس واقعہ نے عدالتی کارروائی کو متاثر کیا۔
ایک اور وکیل، جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ائ ٹی وی بھارت سے بات کی،نے کہا کہ کمرہ عدالت کے اندر اس طرح کا حملہ انتہائی تشویشناک اور غیر منصفانہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر عدلیہ کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے تو عوامی سطح پر قانون کی حکمرانی پر سوالات اٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علمیہ یہ ہیں کہ واقعہ کے بعد مبینہ طور پر حملہ آور وکلا نے ملزمان کے خلاف ایک اور شکایت بھی درج کرائی جبکہ زخمی ملزمان کو پولیس کی مدد سے موقع سے نکال کر قریبی پولیس پوسٹ منتقل کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ جب وکیل کے پاس ملزم محفوظ نہیں تو عدالت میں کیس لڈنے کا مقصد کیا۔ یہ پورا معاملہ ایک وائرل ویڈیو سے جڑا ہوا ہے جس میں کچھ افراد کو دیوی کالی سے متعلق مذہبی رسومات کا مذاق اڑاتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس ویڈیو کے بعد راشٹریہ بجرنگ دل کے صدر راکیش بجرنگی نے شکایت درج کرائی تھی کہ اس سے ہندو برادری کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، جبکہ ایک اور مقدمہ یووا راجپوت سبھا کے دلوار سنگھ کی جانب سے درج کیا گیا۔
پولیس نے اس معاملے میں محمد عارف، شاہد، یونس اور عمران کو 5 اور 6 مارچ کے درمیان گرفتار کیا تھا، جبکہ 8 مارچ کو آصف نامی ایک اور ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا، جس پر ویڈیو بنانے کا الزام ہے۔