نیشنل لاء یونیورسٹی کہاں بنے گی؟ جموں اور کشمیر میں نیا تنازع
جموں کشمیر میں لا یونیورسٹی کے قیام پر ایک بار پھر علاقائی اختلاف گہرا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔
Published : January 15, 2026 at 11:27 AM IST
سرینگر: صوبہ جموں اور وادی کشمیر میں نیشنل لا یونیورسٹی (این ایل یو) کے قیام کی تجویز نے ایک بار پھر دونوں صوبوں - کشمیر اور جموں - کے درمیان اختلافات کو نمایاں کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت نے گزشتہ برس اس منصوبے کی منظوری دی تھی۔
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے این ایل یو کو سرمائی دارالحکومت جموں قائم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی-بی جے پی حکومت کے دور میں آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم جموں میں قائم کیے گئے تھے۔
سنگھرش سمیتی احتجاج کے بعد
جموں میں این ایل یو کو لیکر یہ تنازع ایک ایسے وقت میں شدت اختیار کر گیا جب حال ہی میں شری ماتا ویشنو دیوی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسی لینس میں ایم بی بی ایس کورس کا اجازت نامہ ہی منسوخ کر دیا۔ نیٖٹ امتحان پاس کرنے والے مسلم طلبہ کے داخلوں پر ناراض سخت گیر ہندو تنظیموں نے احتجاج کیا اور ویشنو دیوی کالج کو صرف ہندو طلبہ کے لیے مخصوص جبکہ میرٹ پر منتخب کشمیری مسلم طلبہ کو کالج سے منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ شدید احتجاج کے بعد نیشنل میڈیکل کمیشن نے پہلے بیچ کی اجازت واپس لی جس پر جموں میں جشن منایا گیا۔
ادھر، اب این ایل یو کے حوالہ سے حکومت کو جموں میں اپوزیشن بی جے پی اور اس کی حلیف تنظیموں کی جانب سے مسلسل دباؤ کا سامنا ہے، وہیں اس دوران بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی شام لال شرما نے جموں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
یونیورسٹی کے مقام کا تعین
اکتوبر 2025 میں اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ ’’این ایل یو اپریل 2026 سے وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع کے اومپورہ میں عارضی طور پر کام شروع کرے گی۔’’ تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے اور اصل مقام کے تعین پر فیصلہ بھی باقی ہے۔
نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ ’’پارٹی، کشمیر میں لا یونیورسٹی کے قیام کے عزم پر قائم ہے۔‘‘ تاہم پیپلز کانفرنس (پی سی) اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے بھی حکومت پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ یاد رہے کہ اسی بڈگام نشست پر ضمنی انتخابات میں این سی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
بڈگام سے رکن اسمبلی آغا منتظر مہدی نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر جموں کے دباؤ کو مسترد کرنے اور کیمپس کی منتقلی کے خدشات سے بچنے کی اپیل کی۔ وہیں پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور ایم ایل اے ہندوارہ، سجاد لون نے وزیر اعلیٰ کو اپنے وعدے کے مطابق یونیورسٹی کشمیر میں ہی قائم کرنے کو کہا ہے۔ لون کے مطابق: ’’جموں کے پاس پہلے ہی آئی آئی ایم ہے، اس لیے اگر لا یونیورسٹی کشمیر میں بنتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔‘‘
جموں سے مطالبات کی گونج
دوسری جانب جموں میں مطالبات مزید تیز ہو گئے ہیں۔ جموں و کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تجویز دی ہے کہ این ایل یو جموں، کشمیر اور لداخ تینوں خطوں میں قائم کی جائے۔ بار کے صدر نرمل کشور کوتوال نے کہا ہے کہ ’’تعلیمی اداروں کو سیاست کی نذر نہیں ہونا چاہیے۔‘‘
این سی کے بارہمولہ سے رکن اسمبلی جاوید حسن بیگ نے کہا ہے کہ اسمبلی متفقہ طور پر کشمیر میں لا یونیورسٹی کے قیام کی قرارداد منظور کر چکی ہے، اور اس فیصلے کی مخالفت غیر اخلاقی ہے۔ یہ قرارداد اکتوبر میں کانگریس کے بانڈی پورہ سے منتخب رکن اسمبلی نظام الدین بٹ نے پیش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو تقسیم کرنے والی آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کشمیر میں یونیورسٹی قائم کی جانی چاہیے، کیونکہ یہاں اعلیٰ تعلیمی اداروں کی شدید کمی ہے۔
چناب ویلی کی مانگ
ادھر، چناب ویلی کے ڈوڈہ، کشتواڑ، رام بن اور بھدرواہ جیسے علاقوں کے لوگوں نے بھی این ایل یو کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وزیر اور کانگریس رہنما غلام محمد سروری نے کہا ہے کہ ’’چناب ویلی کو ہمیشہ بڑے تعلیمی اداروں سے محروم رکھا گیا ہے۔‘‘ چناب ویلی سے تعلق رکھنے والے وکیل شیخ وسیم راجہ نے بھی کہا ہے کہ ’’خطے کو صرف وعدے ملے ہیں، اور این ایل یو کا قیام علاقائی محرومی ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
چناب ویلی سے عامر کریم کی اضافی رپورٹ کے ساتھ
