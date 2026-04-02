ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر پارکنگ تنازع سے مبینہ زیادتی کیس تک: ہائی کورٹ نے صوفی گلوکار گلزار احمد گنائی کی عرضی خارج کر دی
جسٹس موکشا کھجوریا کاظمی نے کہاکہ عرضی میں کوئی ایسا قانونی جواز نہیں پایا گیا جس کے تحت دفعہ 528 کے تحت مداخلت کی جاسکے۔
Published : April 2, 2026 at 7:06 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر اور لداخ ہائیکورٹ نے سرینگر میں پارکنگ تنازع سے شروع ہو کر مبینہ زیادتی کی کوشش تک پہنچنے والے ایک سنجیدہ مقدمے میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے معروف صوفی گلوکار گلزار احمد گنائی اور دیگر ملزمان کی عرضی خارج کر دی ہے۔ یہ مقدمہ سرینگر کے علاقے شیو پورہ کے روز انکلیو میں پیش آئے ایک واقعے سے متعلق ہے، جہاں ایک خاتون نے 29 مئی 2025 کو پارکنگ کے تنازع کے دوران مبینہ طور پر حملہ، بدسلوکی اور بعد ازاں زیادتی کی کوشش کا الزام عائد کیا تھا۔
جسٹس موکشا کھجوریا کاظمی نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عرضی میں کوئی ایسا قانونی جواز نہیں پایا گیا جس کے تحت بی این ایس ایس کی دفعہ 528 کے تحت مداخلت کی جا سکے۔ یہ اختیار نہایت محدود اور احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت دی کہ مقدمے کی تفتیش مکمل کر کے چالان فوری طور پر متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے اور ملزمان کو دی گئی عبوری راحت (گرفتاری سے تحفظ) ختم کر دی گئی۔
ایف آئی آر میں ملزمان کے خلاف بی این ایس کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جن میں حملہ، بدسلوکی اور زیادتی کی کوشش شامل ہیں۔ خاتون نے اسی دن ایک دوسری شکایت بھی درج کرائی تھی، جس کی بنیاد پر ایک الگ ایف آئی آر بھی درج کی گئی۔
ملزمان نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ الزامات جھوٹے اور بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں۔ شکایت گزار ذاتی دشمنی کے تحت مقدمہ درج کرا رہی ہے اور دو شکایات کو ایک ایف آئی آر میں ضم کرنا غیر قانونی ہے۔ تاہم عدالت نے ان دلائل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عرضی اصل تنازع سے ہٹ کر غیر متعلقہ نکات اٹھا رہی ہے۔
عدالت نے تفتیش میں تاخیر پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً ایک سال گزرنے کے باوجود ملزمان سے پوچھ گچھ نہیں کی گئی اور پولیس نے عدالتی حکم کو غلط انداز میں سمجھ کر کارروائی روک دی۔ عدالت نے واضح کیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور کسی ملزم کی حیثیت یا اثر و رسوخ تفتیش پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔
عدالت نے عرضی خارج کرتے ہوئے تمام عبوری احکامات ختم کر دیے اور پولیس کو ہدایت دی کہ مزید تاخیر کے بغیر چالان پیش کیا جائے۔ ساتھ ہی فیصلے کی نقل ڈی جی پی کو بھی بھیجنے کا حکم دیا گیا۔