ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں ’خوشبودار سیاحت‘ کی نئی پہل؛ سرینگر جموں شاہراہ پر لیونڈر کی شجرکاری
بانہال تا قاضی گنڈ ہائی وے پر قریب 16کلومیٹر طویل حصے پر لیونڈر کی شجرکاری سے سیاحت و معیشت کو فروغ ملنے کا امکان ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 10, 2025 at 8:12 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جموں و کشمیر کی قدرتی خوبصورتی اور سیاحتی اہمیت سے دنیا واقف ہے، مگر حالیہ برسوں میں حکومت اور متعلقہ اداروں نے اس خوبصورتی کو ایک نئے انداز میں نکھارنے کیلئے کئی اقدام کئے ہیں۔ ان اہم کوششوں میں سے ایک نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کا بانہال - قاضی گنڈ ہائی وے پر لیونڈر کی شجرکاری کا منصوبہ ہے، جس نے وادی میں خوشبودار سیاحت اور ماحول دوست ترقی کا نیا باب کھول دیا ہے۔
سرینگر جموں نیشنل ہائی وے، جسے کشمیر کی لائف لائن بھی کہا جاتا ہے، سال بھر لاکھوں مسافروں، سیاحوں اور ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی آمدورفت کا مرکز بنتی ہے۔ اس شاہراہ کی خوبصورتی میں اضافہ نہ صرف جمالیاتی طور پر اہم ہے بلکہ اس سے سیاحتی تجربہ بھی بہتر ہوتا ہے۔
اس تناظر میں این ایچ اے آئی نے بانہال سے قاضی گنڈ تک 16 کلو میٹر طویل ہائی وے کے کناروں پر لیونڈر کی شجرکاری شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جو وادی کی روایتی قدرتی خوبصورتی اور ایگرو ٹورازم کو جدید انداز میں فروغ دینے کی کوشش ہے۔
پروجیکٹ اسسٹنٹ عمر سلام ڈار کے مطابق یہ منصوبہ کونسل آف سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن (سی ایس آئی آر، آئی آئی آئی ایم) کے ساتھ باہمی تعاون سے شروع کیا گیا۔ اس ادارے نے کشمیر میں لیونڈر کی کامیاب کاشت کاری کے تجربات کی بنیاد پر 200 کنال اراضی اس منصوبے کیلئے مختص کی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نارتھ پورٹل پر 23 ہزار جبکہ ساوتھ پورٹل پر 29 ہزار لیونڈر کے پودے لگائے گئے ہیں ،جبکہ اس تعداد نئؓ آنے والے ایام میں مزید اضافہ کیا جائے گا کیونکہ مزید حصوں پر شجرکاری کی منصوبہ بندی جاری ہے۔
عمر کے مطابق: ’’لیونڈر کھلنے کے موسم میں یہ پورا کارِڈور ایک تصویری شاہکار میں تبدیل ہو جائے گا، جو کشمیر کی خوبصورتی کو عالمی سطح پر مزید نمایاں کرے گا۔‘‘
لیونڈر کی شجرکاری کا یہ منصوبہ مستقبل میں کشمیر کے سیاحتی نقشے پر ایک خوشبودار، بنفشی انقلاب کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ہر موسم میں یہ پودے ہائی وے کو جاذبِ نظر بنائیں گے، مقامی معیشت کو مضبوط کریں گے، اور ماحول دوست ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ اس کی بدولت نہ صرف کشمیر کی قدرتی خوبصورتی کو عالمی سطح پر نئی پہچان ملے گی بلکہ مقامی لوگوں کیلئے روزگار کے دروازے بھی کھلیں گے اور یہ منصوبہ جمالیاتی، معاشی اور ماحولیاتی لحاظ سے ایک کامیاب مستقبل کی بنیاد رکھ رہا ہے۔
پروجیکٹ کے سپر وائزر تعظیم وانی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا: ’’لیونڈر کی بہار آئے گی تو بانہال - قاضی گنڈ کا پورا 16.26 کلو میٹر حصہ بنفشی اور نیلے رنگوں کے حسین امتزاج سے اپنی مثال آپ ہوگا۔ خوبصورت مناظر، خوشبو سے مہکی فضائیں، پھولوں کے درمیان گزرتی شاہراہ کا دلکش نظارہ۔ یہ تمام عوامل نہ صرف سیاحوں کے تجربے کو بہتر بنائیں گے بلکہ ہائی وے کو ایک منفرد شناخت بھی دیں گے۔‘‘
قابل ذکر ہے کہ لیونڈر کا پودا نہ صرف اپنی خوبصورتی اور خوشبو کیلئے مشہور ہے بلکہ اس کا معاشی پہلو بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پودا، قیمتی آئلز (Essential Oils)، کاسمیٹکس، عطر، ادویات اور سکن کیئر مصنوعات میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
کشمیر میں ’’بُنفشی انقلاب‘‘ (پرپل ریولوشن) کے نام سے لیونڈر کی کاشت پہلے ہی مقامی سطح پر خوشحالی کے کئی دروازے کھول چکی ہے۔ لہٰذا اسے ہائی وے کی خوبصورتی کے لئے منتخب کرنا ایک سائنسی اور معاشی طور پر مؤثر فیصلہ ہے۔
یہ بھی پڑھیں: