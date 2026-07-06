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بونیرہ فارم میں خوشبودار لیونڈر کی کٹائی کے سیزن کا باقاعدہ آغاز
ڈائریکٹر سی ایس آئی آر زبیر احمد کے مطابق سائنس پر مبنی زراعت سے جموں و کشمیر میں خوشحالی کی نئی راہیں ہموار ہونے لگی۔
Published : July 6, 2026 at 10:17 AM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): سی ایس آئی آر۔انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد نے ضلع پلوامہ کے بونیرہ فیلڈ اسٹیشن میں لیونڈر کی سالانہ فصل کی کٹائی کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ارغوانی رنگ کے پھولوں سے ڈھکے وسیع کھیتوں میں شروع ہونے والا 2026 کا یہ سیزن جموں و کشمیر میں سائنسی بنیادوں پر فروغ دی جانے والی اعلیٰ قدر کی ادویاتی اور خوشبودار فصلوں کی کامیاب کاشت کا ایک اور سنگ میل ثابت ہوا۔
بونیرہ فیلڈ اسٹیشن گزشتہ برسوں کے دوران جموں و کشمیر میں ادویاتی اور خوشبودار پودوں کی تحقیق، جدید ٹیکنالوجی کی آزمائش، عملی مظاہروں اور معیاری پودوں کی بڑے پیمانے پر فراہمی کا ایک اہم مرکز بن کر ابھرا ہے۔ یہاں لیونڈر، روزمیری، کلیری سیج، دمشقی گلاب، پودینہ، آرٹیمیسیا، سالویا، زعفران، زیتون، وائلڈ میری گولڈ، ٹیولپ، کرسنتھیمم، للی سمیت متعدد ادویاتی، خوشبودار اور فلوری کلچر فصلوں پر تحقیق اور ترقیاتی سرگرمیاں جاری ہیں۔
اس موقع پر سائنسدانوں، کسانوں، زرعی کاروباری افراد اور دیگر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر زبیر احمد نے کہا کہ بونیرہ فیلڈ اسٹیشن اس بات کی روشن مثال ہے کہ جب جدید سائنسی تحقیق کو دیہی معیشت سے جوڑا جائے تو کسانوں کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کا مقصد صرف فصلوں کی کاشت تک محدود نہیں بلکہ تحقیق، معیاری پودوں کی تیاری، جدید زرعی ٹیکنالوجی، صنعتوں سے روابط، ویلیو ایڈیشن اور زرعی کاروبار کو فروغ دے کر ایک مکمل اختراعی نظام قائم کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی رہنمائی میں سی ایس آئی آر اروما مشن نے جموں و کشمیر کو قدرتی مصنوعات پر مبنی بایو اکانومی کے شعبے میں ملک کا نمایاں خطہ بنا دیا ہے۔
ڈاکٹر زبیر احمد نے بتایا کہ سی ایس آئی آر۔آئی آئی آئی ایم اب تک پانچ ہزار سے زائد کسانوں کو روایتی فصلوں کے بجائے زیادہ منافع بخش، موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ادویاتی اور خوشبودار فصلوں کی کاشت کی جانب راغب کر چکا ہے۔ ادارے نے معیاری پودوں، جدید کاشتی طریقوں اور مؤثر ڈسٹلیشن ٹیکنالوجی کی بدولت پیداوار، ضروری تیل کے معیار اور کسانوں کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ممکن بنایا ہے۔
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میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بونیرہ فیلڈ اسٹیشن زرعی اسٹارٹ اپس اور دیہی کاروباری افراد کے لیے بھی ایک اہم انکیوبیشن مرکز بن چکا ہے، جہاں تکنیکی رہنمائی، عملی تربیت، کاروباری مشاورت اور مارکیٹنگ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ضروری تیل، قدرتی خوشبوؤں، ہربل مصنوعات، نیوٹراسیوٹیکلز اور فائٹو فارماسیوٹیکل مصنوعات سے وابستہ نئے کاروبار فروغ پا رہے ہیں، جس سے مقامی معیشت کو تقویت مل رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بونیرہ فیلڈ اسٹیشن جموں و کشمیر میں ادویاتی اور خوشبودار پودوں کے لیے مرکزی ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریشن سینٹر کے طور پر کام کر رہا ہے اور یہ سی ایس آئی آر کے مختلف قومی پروگراموں، جن میں اروما مشن، فلوری کلچر مشن، فائٹو فارماسیوٹیکل مشن، ریجن اسپیسفک اسمارٹ ایگریکلچر اور ہمالیائی بایو ریسورس کنزرویشن مشن شامل ہیں، ان کے مؤثر نفاذ میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔
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اس موقعے پر بونیرہ فیلڈ اسٹیشن کے سائنسدان اور انچارج ڈاکٹر شاہد رسول نے کہا کہ یہ مرکز ایک "زندہ تجربہ گاہ" کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں جدید زرعی ٹیکنالوجیز کو عملی کھیتوں میں آزمانے کے بعد کسانوں تک منتقل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ہونے والی ہر تحقیق کا مقصد پیداوار میں اضافہ، ضروری تیل کے معیار کو بہتر بنانا، موسمیاتی تبدیلیوں سے مطابقت پیدا کرنا اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے۔
تقریب کے اختتام پر لیونڈر کی خوشبو سے معطر ماحول میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ سی ایس آئی آر۔آئی آئی آئی ایم مستقبل میں بھی جموں و کشمیر کو ملک میں ادویاتی اور خوشبودار فصلوں کی کاشت کا ایک نمایاں مرکز بنانے، کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور قدرتی مصنوعات کی عالمی صنعت میں خطے کی شناخت مزید مستحکم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔
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