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وادی کشمیر میں لیونڈر کی کاشت تیزی سے ایک امید افزا فصل کے طور پر ابھر رہی ہے
لیونڈر نہ صرف وادی کے قدرتی حسن میں اضافہ کر رہا ہے بلکہ مقامی کسانوں کے لیے روزگارکے بہترین مواقع بھی فراہم کر رہا ہے
Published : June 22, 2026 at 5:58 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں محکمہ زراعت نے فلوریکلچر مشین کے تحت لیونڈر کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے سرگرم ہے تاکہ دیہی علاقوں میں پائیدار روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں اور کسانوں کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جا سکے۔
محکمہ زراعت کے حکام کے مطابق لیونڈر ایک نہایت فائدہ مند متبادل فصل ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی تجارتی اہمیت بہت زیادہ ہے، دیکھ بھال نسبتاً آسان ہے، جبکہ پرفیوم، کاسمیٹکس اور ادویاتی صنعت میں اس کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے۔
محکمہ کسانوں کو لیونڈر کی کاشت کی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف بیداری پروگرام، تکنیکی رہنمائی اور دیگر امدادی اقدامات فراہم کر رہا ہے تاکہ پیداوار میں اضافہ ممکن بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا لیونڈر کی کاشت نہ صرف وادی کے کھیتوں کو خوبصورت جامنی رنگوں سے مزین کر رہی ہے بلکہ نوجوانوں اور چھوٹے کسانوں کے لیے خود روزگار اور اضافی آمدنی کے نئے دروازے بھی کھول رہی ہے۔
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کسانوں نے امید ظاہر کی کہ اگر لیونڈر کی کاشت کو مزید سرکاری سرپرستی اور مارکیٹنگ سہولیات فراہم کی جائیں تو یہ فصل مستقبل میں کشمیر کی معیشت کے لیے ایک اہم ستون ثابت ہو سکتی ہے۔