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جی ایم سی جموں میں جدید ای بی یو ایس سہولت کا آغاز، سانس کی پیچیدہ بیماریوں کی تشخیص میں اہم پیشرفت
جدید سہولت پھیپھڑوں کے سرطان، تپِ دق، سینے کے اندر لمف نوڈز کی سوجن و دیگر امراضِ تنفس کی تشخیص میں معاون ثابت ہوسکتی ہے۔
Published : September 2, 2026 at 8:46 PM IST
جموں : گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں کے شعبۂ امراضِ تنفس و تپِ دق، چیسٹ ڈیزیز اسپتال جموں نے طبی شعبے میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے اینڈوبرونکیل الٹراساؤنڈ (ای بی یو ایس) کی جدید سہولت کا آغاز کردیا ہے۔ یہ جموں ڈویژن میں اپنی نوعیت کی پہلی سہولت ہے، جس سے سانس کی پیچیدہ بیماریوں کی جدید اور زیادہ مؤثر تشخیص میں مدد ملے گی۔
یہ جدید سہولت شعبۂ امراضِ تنفس کے سربراہ ڈاکٹر راہل گپتا کی قیادت میں قائم کی گئی، جبکہ جی ایم سی جموں کے پرنسپل و ڈین ڈاکٹر اشوتوش گپتا اور چیسٹ ڈیزیز اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر راکیش شرما کی رہنمائی اور تعاون حاصل رہا۔ سہولت کے آغاز کے ابتدائی مرحلے میں تین مریضوں پر کامیابی کے ساتھ ای بی یو ایس کے طریقۂ کار انجام دیے گئے۔
یہ طبی کارروائی جی ایم سی سرینگر کے شعبۂ امراضِ تنفس کے پروفیسر ڈاکٹر نوید نذیر شاہ کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ اس دوران شعبۂ بے ہوشی اور شعبۂ علمِ امراض (پیتھالوجی) نے بھی اہم تعاون فراہم کیا۔ اینڈوبرونکیل الٹراساؤنڈ ایک جدید تشخیصی طریقۂ کار ہے، جس میں برونکواسکوپی کے ساتھ حقیقی وقت میں الٹراساؤنڈ امیجنگ کی جاتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سانس کی نالیوں کے اندر اور ان کے گرد موجود رسولیوں، لمف نوڈز اور دیگر متاثرہ حصوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے ساتھ ضرورت کے مطابق ٹشو یا سیال کے نمونے بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
یہ جدید سہولت خصوصاً پھیپھڑوں کے سرطان، تپِ دق، سینے کے اندر لمف نوڈز کی سوجن اور دیگر پیچیدہ امراضِ تنفس کی تشخیص میں انتہائی معاون ثابت ہوسکتی ہے۔ ای بی یو ایس کے ذریعے جسم کے اندرونی حصوں سے نسبتاً کم مداخلت کے ساتھ مطلوبہ نمونے حاصل کیے جاسکتے ہیں، جس سے بعض مریضوں کو پیچیدہ اور زیادہ مداخلت والے جراحی طریقۂ کار سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔
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جی ایم سی جموں میں اس سہولت کے آغاز سے جموں ڈویژن اور ملحقہ علاقوں کے مریضوں کو جدید تشخیصی خدمات اپنے ہی علاقے میں دستیاب ہوں گی۔ اس سے انہیں پیچیدہ امراض کی تشخیص کے لیے بیرونِ خطہ یا دور دراز کے بڑے طبی مراکز کا رخ کرنے کی ضرورت میں کمی آئے گی۔ یہ سہولت خطے میں پھیپھڑوں اور دیگر سانس کی بیماریوں کی بروقت اور درست تشخیص کے لیے طبی نظام کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دی جارہی ہے۔