اننت ناگ میں چوبیس گھنٹوں میں 166 کلو منشیات برآمد، چار گرفتار
پولیس اسٹیشن سری گفوارہ کی ٹیم نے شالگام کراسنگ پر تلاشی کے دوران بڑی مقدار میں منشیات ضبط کی۔
Published : April 27, 2026 at 2:46 PM IST
اننت ناگ(میر اشفاق):ضلع اننت ناگ میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے دوران پولیس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مختلف کارروائیوں میں 166 کلوگرام سے زائد گانجہ/چرس برآمد کی گئی جبکہ چار اہم ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 18,700 روپے نقد بھی ضبط کیے گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق پولیس اسٹیشن سری گفوارہ کی ٹیم نے شالگام کراسنگ پر معمول کی گشت کے دوران ایک آلٹو گاڑی نمبر JK01W-7328 کو روک کر تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران گاڑی سے تقریباً 110 کلوگرام گانجہ برآمد ہوا۔ اس سلسلے میں نظیر احمد کھٹانہ ولد فقیر کھٹانہ ساکن گجر بستی شالگام کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اس حوالے سے ایف آئی آر نمبر 39/2026 متعلقہ دفعات کے تحت درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
ایک اور کارروائی میں پولیس پوسٹ دیالگام کی ٹیم نے مصدقہ اطلاع کی بنیاد پر واترگام دیالگام میں محمد رفیق ایتو کے گھر پر مجسٹریٹ کی اجازت سے تلاشی لی، جہاں سے مزید منشیات برآمد کی گئی۔ اس کارروائی کے دوران دیگر ملزمان کو بھی حراست میں لیا گیا۔
پولیس حکام کے مطابق ضبط شدہ منشیات کی مقدار حالیہ عرصے میں ایک دن کے دوران سب سے بڑی برآمدگیوں میں شمار کی جا رہی ہے۔ حکام نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی اور اس ناسور کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا۔
پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خلاف اس مہم میں تعاون کریں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دیں۔