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کپران میں سرکاری اراضی پر بڑے پیمانے پر تجاوزات کے خلاف کارروائی، 12 کنال ریاستی اراضی بازیاب
انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ سرکاری اراضی پر کسی بھی قسم کی غیر قانونی تعمیر یا تجاوزات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
Published : November 14, 2026 at 8:12 PM IST
اننت ناگ: (رؤف احمد) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے علاقے کپران میں آج محکمہ ریونیو، بلاک ڈیولپمنٹ آفس اور پولیس کی مشترکہ ٹیم نے سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی انجام دی، جس کے دوران تقریباً 12 کنال ریاستی اراضی کو تجاوزات سے واگزار کرایا گیا۔
تفصیلات کے مطابق نائب تحصیلدار ویری ناگ اور نائب تحصیلدار کپران کی سربراہی میں محکمہ ریونیو کی ٹیم، بلاک ڈیولپمنٹ آفس ویری ناگ کے اہلکاروں اور پولیس کی بھاری نفری نے مشترکہ طور پر کپران کے مختلف علاقوں میں کارروائی انجام دی۔
اس دوران سرکاری اراضی پر مبینہ طور پر غیر قانونی قبضہ کرکے تعمیر کیے گئے ڈھانچوں کو نشانہ بنایا گیا اور چار تعمیراتی ڈھانچوں کو منہدم یا نقصان پہنچا کر تقریباً 12 کنال ریاستی اراضی کو بازیاب کرایا گیا۔
حکام کے مطابق یہ کارروائی سرکاری اراضی کو ناجائز قبضوں سے آزاد کرانے اور سرکاری زمینوں کا تحفظ یقینی بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ سرکاری اراضی پر کسی بھی قسم کی غیر قانونی تعمیر یا تجاوزات کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسی کارروائیوں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہ سکتا ہے۔
اس موقع پر نائب تحصیلدار ویری ناگ مشتاق احمد بھٹ نے کارروائی کی تفصیلات فراہم کیں۔ان کا کہنا ہے کہ سرکاری اراضی کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے متعلقہ محکمے مشترکہ طور پر اقدامات کر رہے ہیں۔
انتظامیہ کی اس کارروائی کو سرکاری اراضی کے تحفظ کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، تاہم مقامی سطح پر بھی عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ سرکاری زمینوں پر غیر قانونی قبضوں اور تعمیرات سے گریز کریں اور سرکاری املاک کے تحفظ میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔