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پہلگام میں غیر رجسٹرڈ امرناتھ یاتریوں کی بڑی آمد، جانئے ان کے تاثرات
غیر رجسٹرڈ یاتریوں کی سہولت کے لیے پہلگام میں علیحدہ تتکال رجسٹریشن کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے۔
Published : July 3, 2026 at 3:29 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 4:24 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق ) اگرچہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے لیے ملک بھر میں آن لائن اور بینک شاخوں کے ذریعے پیشگی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، تاہم بڑی تعداد میں غیر رجسٹرڈ (تتکال رجسٹریشن کے خواہشمند) یاتری بھی پہلگام پہنچ گئے ہیں، جس کے باعث انتظامیہ اور یاتریوں دونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
غیر رجسٹرڈ یاتریوں کی سہولت کے لیے پہلگام میں علیحدہ تتکال رجسٹریشن کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے تاکہ دستیاب گنجائش کے مطابق انہیں رجسٹر کرکے یاترا میں شامل کیا جا سکے۔ تاہم یاتریوں کا کہنا ہے کہ انہیں گھپا کی جانب روانگی کے لیے کافی طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ متعدد یاتریوں کے مطابق انہیں ایک سے دو ہفتوں بعد کی تاریخیں دی جا رہی ہیں، جس کے باعث رہائش، خوراک اور دیگر اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے اور انہیں مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔
ادھر محکمہ اطلاعات و تعلقاتِ عامہ جموں و کشمیر نے ایک پریس بیان میں شری امرناتھ جی یاترا 2026 پر روانہ ہونے والے تمام یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ انتظامیہ کی جانب سے مقررہ ضابطۂ کار پر مکمل عمل کریں تاکہ یاترا محفوظ، منظم اور خوش اسلوبی سے انجام دی جا سکے۔
پریس بیان کے مطابق سپریم کورٹ کی ہدایات کے تحت یاترا کے راستے پر روزانہ سفر کرنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد مقرر ہے، جس پر عمل درآمد یاتریوں کی سلامتی اور یاترا کے مؤثر انتظام کے لیے ناگزیر ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یاتریوں کی سہولت کے لیے ملک بھر میں مختلف بینک شاخوں اور آن لائن ذرائع کے ذریعے پیشگی رجسٹریشن کی سہولت پہلے ہی فراہم کی جا چکی تھی، جس سے بڑی تعداد میں عقیدت مند استفادہ کر چکے ہیں۔ اسی لیے تتکال (آن دی اسپاٹ) رجسٹریشن کی گنجائش انتہائی محدود ہے، لہٰذا تمام یاتریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ پیشگی رجسٹریشن مکمل کرنے کے بعد ہی جموں و کشمیر کا سفر کریں۔
محکمہ اطلاعات کے مطابق بغیر رجسٹریشن جموں و کشمیر پہنچنے والے ہزاروں یاتریوں کو فوری طور پر تتکال سہولت کے تحت رجسٹر کرنا ممکن نہیں، اس لیے ایسے یاتری صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنی باری کا انتظار کریں اور صرف انتظامیہ کی جانب سے مقررہ تاریخ پر ہی یاترا کے لیے روانہ ہوں۔
پریس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بعض رجسٹرڈ یاتری بھی اپنی مقررہ سفری تاریخ سے قبل جموں و کشمیر پہنچ رہے ہیں، تاہم کسی بھی یاتری کو اس کی رجسٹرڈ تاریخ سے پہلے یاترا کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انتظامیہ نے تمام یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف اپنی رجسٹرڈ تاریخ کے مطابق ہی یاترا کا آغاز کریں تاکہ انتظامات کو بہتر انداز میں برقرار رکھا جا سکے اور تمام یاتری محفوظ طریقے سے مقدس امرناتھ گھپا کے درشن کر سکیں۔