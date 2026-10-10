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سوپور کے مقام چیرہار جنگلاتی علاقے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کا بڑا ذخیرہ برآمد
جموں و کشمیر پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران ایک بڑے پتھر کے نیچے چھپا ہوا ایک نیلا بیرل اور ایک بیگ ملا۔
Published : October 10, 2026 at 5:49 PM IST
سوپور : شمالی کشمیر کے سوپور میں جموں کشمیر پولیس کے ذریعہ تیار کردہ مخصوص انٹیلی جنس معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے، تھانہ بومئی کے دائرہ اختیار میں واقع مقام چیرہر کے جنگلاتی علاقے میں ایک کورڈن اینڈ سرچ آپریشن (سی اے ایس او) شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں اسلحہ، گولہ بارود، دیسی ساختہ مواد اور دیگر دھماکہ خیز مواد کا ایک بڑا ذخیرہ برآمد کیا ہے۔
پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران ایک بڑے پتھر کے نیچے چھپا ہوا ایک نیلا بیرل اور ایک بیگ ملا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو فوری طور پر جائے وقوع پر بلایا گیا تاکہ مشتبہ دھماکہ خیز مواد کی جانچ اور محفوظ طریقے سے ہینڈلنگ کی جا سکے۔ آپریشن کے دوران درج ذیل اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر مواد برآمد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق دو اسالٹ رائفلز ،ایک AK-47 اور 01 AK-76) کے ساتھ سات میگزین اور گولہ بارود برآمد کیے گئے۔
اس کے علاوہ پولیس نے چار پستول اور چار میگزین اور گولہ بارود کے ساتھ ایک ملٹی گرینیڈ لانچر اور پانچ روینڈ کے ساتھ گیارہ ہینڈ گرینیڈ برآمد کیے۔ اس کے علاوہ پولیس کے مطابق تین آئی ای ڈیز اور ریموڈ کنٹرول اور آٹھ ڈیٹونیٹرز اور دو ٹائمرس کے علاوہ اور بھی کچھ اہم سامان اپنی تحویل میں لیا ہے۔ برآمد شدہ مواد کو قانونی طریقہ کار کے مطابق ضروری حفاظتی احتیاطی تدابیر کے ساتھ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔
اس سلسلے میں یو اے پی اے کی دفعہ 13، 18، 20 اور 23 کے تحت ایف آئی آر نمبر 66/2026، اسلحہ ایکٹ کی دفعہ 7/25 اور دھماکہ خیز مواد ایکٹ کی دفعہ 5 کے تحت پولیس اسٹیشن بومئی میں درج کیا گیا ہے۔ برآمد شدہ مواد کے ماخذ اور ملکیت کا تعین کرنے، اسے چھپانے میں ملوث افراد کی شناخت اور ممکنہ دہشت گردی کے تعلق کا پتہ لگانے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔
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اس دوران پولیس پریس بیان کے مطابق بازیابی سوپور پولیس کی جاری انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں ایک اہم کامیابی کی نمائندگی کرتی ہے۔ مزید تفتیش میں برآمد شدہ مواد کو چھپانے کے حالات کا تعین کرنے اور ملوث تمام افراد کی شناخت پر بھی توجہ دی جائے گی۔