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رامبن کے رامسو کے قریب لینڈ سلائیڈنگ، بسلیری نالے کا بہاؤ جزوی طور پر متاثر
حکام کے مطابق بسلیری نالہ کا بہاؤ جزوی طور پر متاثر ہوا ہے، لیکن رکاوٹ اتنی شدید نہیں ہے کہ انخلاء کی ضرورت ہو۔
By ANI
Published : July 31, 2026 at 11:30 AM IST
رامبن: جموں کشمیر کے رامبن ضلع کے رامسو علاقے میں ایک تازہ لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاع ہے۔ حکام نے جمعہ کو بتایا کہ لینڈ سلائیڈنگ نے قومی شاہراہ 44 (NH-44) کے ساتھ واقع بسلیری نالہ کے بہاؤ کو جزوی طور پر متاثر کیا ہے۔
رامسو سب ڈویژنل مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم)، مظاہر حسین شاہ نے بتایا کہ، اسی علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، جس میں گزشتہ سال ایک بڑا لینڈ سلائیڈ ہوا تھا، موجودہ رکاوٹ اتنی شدید نہیں ہے کہ فوری طور پر انخلاء کا اعلان کیا جائے۔
Ramsoo, Jammu and Kashmir: Heavy rainfall has triggered fresh landslides in the Kralna area of Ramban's Ramsoo subdivision, with the landslide-prone zone reportedly expanding pic.twitter.com/tSWCU4mkGb— IANS (@ians_india) July 31, 2026
شاہ نے اے این آئی کو بتایا کہ، "ہمارے علاقے کے قریب ایک بار پھر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے۔ پچھلے سال اسی طرح کی ایک بڑی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی جس نے بسلیری نالہ کے بہاؤ کو روک دیا تھا۔ اس خطرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہم نے رہائشیوں کو 15-20 دنوں کے لیے قریبی سرکاری اسکول میں منتقل کیا ہے، جہاں ہم نے کھانا، پانی اور دیگر ضروری انتظامات فراہم کیے ہیں۔"
ایس ڈی ایم نے مزید کہا کہ انتظامیہ کسی بھی حادثے کو روکنے کے لیے چوکسی برت رہی ہے۔
#WATCH | Ramban, J&K: On landslide and flood situation, SDM Ramsoo Muzahir Hussain Shah says, " ... landslide has occurred again near our area. a similar major landslide happened last year, which blocked the flow of the bisleri nala. keeping that risk in mind, we shifted residents… pic.twitter.com/yi9bC7YrM2— ANI (@ANI) July 31, 2026
انہوں نے مزید کہا، "ایک مرتبہ جب (گزشتہ سال) صورت حال بہتر ہوئی تو لوگ واپس آگئے۔ اس بار، مانسون کے دوران، ایک اور لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، اور نالہ کا بہاؤ جزوی طور پر متاثر ہوا ہے، لیکن رکاوٹ اتنی شدید نہیں ہے کہ انخلاء کی ضرورت ہو۔ ہم صورت حال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔"
عہدیدار نے کل کہا تھا کہ جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع میں شدید سیلاب اور مسلسل موسلا دھار بارش کی وجہ سے مسلسل 10 دن کی خلل کے بعد اہم 132 کے وی بجلی گرڈ سپلائی کو بحفاظت بحال کر دیا گیا ہے۔
موسلا دھار بارش کی وجہ سے پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ (پی ڈی ڈی) کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کے بعد بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ راجوری اور تھنہ منڈی کے درمیان دو یا تین ٹاور بہہ گئے اور پورے پونچھ ضلع کے لیے بجلی کی فراہمی میں خلل پڑا ۔
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے، پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے انچارج ایگزیکٹیو انجینئر الطاف احمد خان نے کہا کہ حالیہ موسلا دھار بارش نے محکمہ کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔
خان نے کہا کہ، "حالیہ بارشوں، خاص طور پر 19 جولائی اور اس کے بعد کی بارشوں نے پی ڈی ڈی کے بنیادی ڈھانچے کو دیگر اثاثوں کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ راجوری اور تھنہ منڈی کے درمیان ایک بڑا نقصان ہوا، جہاں دو یا تین ٹاور بہہ گئے؛ اس سے پورے پونچھ ضلع کے لیے بجلی کی فراہمی میں خلل پڑا۔"
انہوں نے کہا کہ محکمہ اس سے قبل عارضی طور پر بجلی بحال کرنے میں کامیاب رہا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ٹرانسمیشن نیٹ ورک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کے باوجود ہنگامی خدمات کام کرتی رہیں۔
خان نے کہا کہ پی ڈی ڈی کے اہلکاروں نے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی مرمت اور بجلی کی سپلائی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کیا۔ تاہم، انہوں نے نوٹ کیا کہ عارضی انتظام پورے ضلع کی بجلی کی طلب کو پورا نہیں کر سکتا کیونکہ دستیاب سپلائی پورے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے ناکافی ہے۔
انہوں نے کہا کہ منہدم ہونے والے ٹرانسمیشن ٹاورز کو اب ایمرجنسی ریسٹوریشن سسٹم (ای آر ایس) کا استعمال کرتے ہوئے بحال کر دیا گیا ہے، جس سے ضلع کو اس کی مکمل بجلی مختص کرنے میں مدد ملے گی۔
دریں اثنا، 19 جولائی کو شدید بارش اور اس کے نتیجے میں بادل پھٹنے سے بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی جس نے تھنہ منڈی-ڈی کے جی-بفلیاز روڈ کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جو کہ راجوری اور پونچھ کے جڑواں سرحدی اضلاع کو وادی کشمیر سے جوڑنے کے لیے اہم بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) پروجیکٹ ہے۔
موسلادھار بارش نے طوفانی سیلاب کو جنم دیا جس نے تھنہ منڈی اور بفلیاز کے درمیان متعدد مقامات پر نئی تعمیر شدہ سڑک، پلوں اور بھاری درختوں کو بہا دیا۔
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