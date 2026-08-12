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نونگری میں زمین کھسکنے سے پلوامہ-اننت ناگ سڑک پر ٹریفک متاثر
مقامی لوگوں کے مطابق کریوا سے پانی کے اخراج کی وجہ سے زمین مسلسل کھسک رہی ہے، جس کے باعث مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 12, 2026 at 12:04 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): ضلع پلوامہ میں آج صبح سے جاری تیز بارشوں کے باعث نونگری علاقے میں زمین کھسکنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں پلوامہ-اننت ناگ سڑک پر ٹریفک کی نقل و حرکت متاثر ہوئی ہے۔ واقعے کے بعد مقامی آبادی میں تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے۔
نونگری گاؤں کے قریب موجود کریوا کے نچلے حصے میں گزشتہ کئی برسوں سے اچانک پانی کے اخراج کے باعث زمین کھسکنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس صورتحال سے نہ صرف رابطہ سڑک بلکہ قریبی رہائشی علاقوں کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق کریوا سے پانی کے اخراج کی وجہ سے زمین مسلسل کھسک رہی ہے، جس کے باعث گاڑیوں اور عام لوگوں کی آمدورفت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ علاقے کے کچھ حصے میں حفاظتی دیوار کی تعمیر کا کام جاری ہے، تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ باقی متاثرہ حصوں میں بھی فوری طور پر حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے۔
مقامی آبادی نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ افسران علاقے کا دورہ کرکے صورتحال کا جائزہ لیں اور یہ معلوم کریں کہ کریوا سے پانی کے اخراج کی اصل وجہ کیا ہے، تاکہ مزید زمین کھسکنے کے واقعات کو روکا جا سکے اور لوگوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے۔
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