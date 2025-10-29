ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ڈوڈہ میں لینڈ سلائیڈنگ، مکانات کو نقصان، رہائشی نقل مکانی پر مجبور

ڈوڈہ ضلع میں لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے درجنوں رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جس سے لوگ خوف و دہشت میں مبتلا ہیں۔

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 29, 2025 at 6:36 PM IST

جموں: (محمد اشرف گنائی): صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع ڈوڈہ میں لینڈ سلائیڈنگ کے خوف سے رہائشیوں نے نقل مکانی کا سلسلہ شروع کر دی ہے۔ قصبہ ڈوڈہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور کاستی گڑھ کے سادرباغ نامی علاقے میں لینڈ سلائیڈ کے نتیجے میں پچاس سے زائد رہائشی مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ نقل مکانی کر رہی مقامی آبادی خوف و ہراس میں شب و روز گزار رہی ہے۔

رپورٹس کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ سے اس پہاڑی علاقے کا بیشتر حصہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور کئی رہائشی ڈھانچوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ لینڈ سلائیڈنگ تقریباً ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے اور ’’اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو سینکڑوں مزید مکانات اور زرعی اراضی کو بھاری نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔‘‘ لوگوں نے انتظامیہ سے فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقلی اور مستقل بازآبادکاری کا مطالبہ کیا ہے۔

حالات کا جائزہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ڈوڈہ، تحصیلدار کاستی گڑھ اور دیگر افسران موقع پر پہنچے۔ تاہم متاثرہ کنبوں کو اب تک جو امداد فراہم کی گئی ہے، وہ ناکافی قرار دی جا رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ انتظامیہ کی جانب سے متاثرین میں چند کمبل، پانچ کلو چاول، ایک لیٹر تیل اور تھوڑا سا آٹا تقسیم کیا گیا جو ’’متاثرین کی فوری ضروریات کے لیے بالکل بھی کافی نہیں۔‘‘

مقامی لوگوں نے فوری اور مؤثر اقدامات اٹھانے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ ’’اس بحران سے متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکے اور انہیں مستقل بازآبادکاری کی سہولیات فراہم کی جائیں۔‘‘

